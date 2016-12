Arbitri, ci saranno quelli d'area

- Oltre a quella della panchina allungata, il campionato avrà un'altra novità:. A renderlo noto è il presidente della AIA: ", non c'è riuscita nessuna federazione al mondo", dice durante il raduno congiunto degli arbitri dellaal Centro Tecnico di Coverciano. Per cercare di facilitare il ruolo dei direttori di gara, gli arbitri passeranno da 4 a 6.

L'introduzione di altri due direttori di gara sarò un importantissimo cambiamento che verrà accolto da tutti con grande approvazione, presidenti in primis. Il compito dei due arbitri sarà quello di controllare le due aree di rigore, ma soprattutto di cercare di evitare spiacevoli episodi creati dai, come nel caso dello scorso Milan-Juve con la rete di Muntari.Nicchi, presidente dell'Associazione Italia Arbitri, ci tiene a ricordare quanto fatto per arrivare a questa novità: "Tante persone lavorano nell'ombra per dare un servizio di qualità. Sono sicuro che sarà una stagione bellissima, esaltante., spero tutti abbiano capito che dobbiamo voltare pagina". L'obiettivo del numero degli arbitri è proprio quello di mettere da parte le polemiche, calciopoli e tutto quanto non interessa il calcio giocato: ", dobbiamo voltare pagina. Veniamo da un Europeo all'insegna della sportività, dobbiamo cercare di trasferire quel clima sui nostri campi".

Il capo degli arbitri ha ricordato come possa essere importante il dialogo tra tutte le parti in campo: "Vogliamo parlare sempre di più, potremmo anche tenere un meeting pre-partita per prendere un caffe' insieme. Gli arbitri sono sempre stati presenti alle riunioni con allenatori e capitani. Per una crescita reale è utile la loro presenza".