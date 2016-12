Europa League, Lazio senza affanni

- Nessun problema per lanella gara di andata dei playoff di. A Maribor, contro il, la squadra di Petkovic si impone con un secco. Un gol per tempo. Al 31' èa mettere il sigillo sul match grazie a un gol spettacolare dalla distanza. Nella ripresa a chiudere i conti ci pensa l'eterno14' st) che con un preciso colpo di testa infila Drakovic. Giovedì prossimo il ritorno all'Olimpico di Roma.

LA PARTITA

Ne abbiamo sentito parlare fino a stufarci del ritorno sul campo di Maribor di Petkovic, era il 1982 e lui si era fatto 6 mesi in prestito al Koper. Ora qui, sullo stesso terreno che lo ha visto inseguire il sogno di diventare un giocatore di alto livello, guarda la partita con gli occhi e la tecnica di un allenatore. Allenatore della Lazio, però, non certo di un club di quella che era la sua terra (l'ex Jugoslavia sventrata poi dalla guerra).

I biancocelesti si presentano ancora in ritardo di condizione fisica. Le gare di agosto, per quanto amichevoli, hanno mostrato una squadra non proprio “cotta” a puntino. Forse sfinita dalla preparazione dell’ex tecnico dei miracoli del Sion.

Bene, fatte le dovute premesse, il match contro il Mura può anche trasformarsi in un allenamento importante in vista dell’esordio di campionato contro la tostissima Atalanta a Bergamo. Il Mura, infatti, mostra subito limiti tecnici e un deficit nel fiato che favorisce la maggiore esperienza dei capitolini che sin dalle prime battute tengono d’occhio gli avversari. Per loro una buona occasione alla mezz’ora con Eterovic dalla distanza. Proprio dopo questo acuto la Lazio colpisce con uno straordinario sinistro di Hernanes che stende il portiere avversario siglando la rete del vantaggio. Il resto della prima frazione è un puro controllare.

Nella ripresa due buone occasioni, ma sempre per gli ospiti: prima con Klose che non aggancia in area e poi con la quasi papera del portiere di casa Drakovic (che tutto pare tranne appunto un drago).

Ma la superiorità degli uomini di Petkovic viene battezzata con il raddoppio di Klose che con l’immancabile testone spegne le resistenze degli sloveni. Sloveni che, tuttavia, cacciano fuori l’orgoglio e al 65’ con Fajic per poco non accorciano le distanze. Marchetti non si lascia intimidire e chiude bene lo specchio. Da qui al triplice fischio c’è poco da segnalare. Si sono visti miglioramenti, ma anche qualche amnesia che dovrebbe essere “registrata”.

LE PAGELLE

Hernanes 6,5 Può dare ancora di più e deve dare di più. La sua classe glielo permette. Il gol potrebbe dargli la spinta giusta per alzare il suo livello.

Klose 7 Come sempre decisivo, come sempre con quell’infallibile colpo di testa. Miroslav era l’arma in più di Reja e resterà l’arma in più di Petkovic.

Mauri 6 Impossibile non parlare di questo giocatore che dal buio del carcere, oggi si è ripreso in toto la sua vita… almeno quella professionale. È un rinascere, la prestazione conta poco. Conta soprattutto il valore simbolico della sua personale sfida.

Petkovic 6 Non convince ancora e lo aspettiamo alla prima in serie A. Per ora porta a casa un buon 2-0 che è un lasciapassare quasi decisivo.