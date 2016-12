Furia Conte: "Sono accuse infamanti"

Lo sfogo dell'allenatore della Juventus è un monologo duro e dai toni accesi: "Ho ascoltato tutti, sono stato in silenzio. Ho sempre rispettato le regole, in campo e fuori. Penso sia una vicenda assurda e ieri c'è stata la ciliegina sulla torta. Sono rimasto allibito dall'intervento di un componente della commissione che mi ha giudicato, qualcosa di grave e mai visto. Reputo questo comportamento improprio e fuori dalle regole. Dovrebbe far rispettare le regole, invece fa dichiarazioni quantomeno inopportune. Non so se parla da tifoso. Sono dichiarazioni inopportune che mi fanno pensare che forse c'è qualcosa di personale nei miei confronti".



Sul grande accusatore, Filippo Carobbio: "Io, più che un collaboratore di giustizia, lo considero un aggiustatore di presunta giustizia. Carobbio per la procura federale e' 'Pippo', non Filippo Carobbio. Sono pappa e ciccia. Mi sono sempre comportato in maniera corretta, nonostante il dolore e la consapevolezza di aver subito grandissime ingiustizie e di aver subito accuse infamanti per fare di me lo spot di uno scandalo calcioscommesse. Ma io non ho mai scommesso in vita mia. E sono meno credibile di chi come Carobbio si vendeva le partite, se stesso e la sua famiglia da tre anni. E' una vergogna. Ho vinto uno scudetto ed ho fatto due promozioni in cinque anni, se do fastidio perché vinco non è un problema mio".

Antonio Conte, prima di concludere il suo intervento, avverte i colleghi: "Ho paura, voglio avere una telecamerina per controllare i miei spostamenti, altrimenti se manderò un calciatore in tribuna chissà cosa potrebbe succedere. E dico ai miei colleghi ed ai calciatori: 'oggi èsuccesso a me, domani può accadere a voi. Non mettete la testa sotto la sabbia, aprite gli occhi'". Il tecnico, poi, fa alcune allusioni circa il perché di tutto questo: "Di domande me ne sono poste tante in questi mesi anche perché quando subisci accuse ingiuste ti chiedi perché. Quello che è cambiato in questo ultimo anno è che io sono diventato allenatore della Juventus, sono arrivato dopo due settimi posti, la Juve era diventata simpatica, i tifosi anche, d'incanto abbiamo vinto da imbattuti, siamo arrivati in finale di Coppa Italia e abbiamo fatto una stagione straordinaria, questo mi è successo di diverso in questo ultimo anno. Sono arrivato in una squadra amata e odiata da tutti e mi è successo di vincere quando nessuno se lo aspettava, con grandissimo aiuto da parte della società e di giocatori che mi hanno dato di più di tutto, ecco cosa è successo".



CHIAPPERO: "CHIEDEREMO LA SOSPENSIONE DELLA PENA"

NELLA PAGINA SEGUENTE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

si concentra poi sulle due partite per le quali è stato tirato in ballo: "Per Novara-Siena sono da sette mesi sui giornali e sulle tv, da 7 mesi la mia faccia viene accostata al calcioscommesse e io non ho mai scommesso in vita mia. Da 7 mesi sento parlare di questa famosa riunione tecnica dove parlo ai miei giocatori e rassicuro tutti. La riunione tecnica è qualcosa di sacro, prima della partita si parla di tecnica, tattica, mostriamo immagini su come fare male e non farci male, poi un discorso motivazionale e io dopo tutto questo dico ai miei ragazzi 'tanto questa partita si pareggia', davanti a 25 giocatori. Questa è l'accusa infamante che mi ha portato a essere coinvolto nel calcioscommesse. E' agghiacciante quello che dicono". L'allenatore, dopo l'appello, è stato prosciolto per quanto riguarda Novara-Siena. Su di lui rimane l'omessa denuncia per: "Dicono che 'non potevo non sapere'. Ma se non ho visto niente io che cosa devo denunciare? Me la devo inventare?"."Per Conte chiederemo al Tnas la procedura d'urgenza e la sospensione della squalifica. Non possiamo non farlo dopo aver letto nelle motivazioni della Corte di giustizia che le dichiarazioni di Filippo Carobbio non sono credibili". Ad annunciarlo è l'avvocato Luigi Chiappero, uno dei difensori di Antonio Conte."Avendo conosciuto Conte da vicino - dice l'avvocato- paradossalmente per lui è meglio subire un secolo di squalifica che patteggiare, perche' avrebbe patteggiato anche su Novara-Siena, e cioè sul suo proscioglimento. Il patteggiamento sta diventando miele per pentiti falsi. Nel momento in cui si analizza Carobbio e si dice che non era credibile, se si leva una stampella (l'accusa per Novara-Siena, ndr), crolla anche l'altra, perché si imputa a Conte lo stesso atteggiamento di Siena-Albinoleffe. Il procuratore federale ritiene che qualunque sia la colpa di Conte si può patteggiare tre mesi. La disciplinare invece dice di no, che questi fatti meritano 10 mesi. Poi la corte federale dà una terza versione, una delle due colpe non esiste e l'altra è gravissima. Non sono tre piccole differenze, ma tre opzioni opposte - fa notare il legale del tecnico bianconero -. Quindi o c'è qualcosa che non va in queste persone oppure qualcosa non va nel materiale probatorio, talmente magmatico e oscuro da richiedere ulteriori approfondimenti. E' talmente oscuro che chiunque lo guarda lo vede in maniera diversa. Questa è la credibilità di un sistema? Il nostro problema è che c'è mancata la possibilità di difenderci appieno, è una violazione a livello costituzionale che va sopra a tutte le altre questioni".