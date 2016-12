Champions: Malaga in scioltezza

- BATE BORISOV - KIRYAT SHMONA 2-0

29' Rodionov, 78' Rodionov

Per i bielorussi è stata una vittoria col minimo sforzo. Protagonista del match il bomber del Bate, Vitaly Rodionov, autore di una doppietta che legittima una partita condotta con autorità dall'inizio alla fine. Il doppio vantaggio tranquillizza l'armata bielorussa che sarà chiamata a stringere i denti nella delicata trasferta in Israele tra sette giorni.

- AEL LIMASSOL - ANDERLECHT 2-1

34' Junior (AL), 61' Mbokani (An), 72' Rui Miguel (AL)

La sorpresa della serata arriva ancora una volta da Cipro, teatro dell'ultima grande cavalcata dell'Apoel Nicosia. Protagonista questa volta l'Ael Limassol che ha sorpreso un Anderlecht troppo rinunciatario almeno in avvio di partita. Junior porta in vantaggio i ciprioti poco prima dell'intervallo. Il pareggio di Mbokani illude i belgi per una decina di minuti ma al 72' il neoentrato Rui Miguel firma la vittoria della squadra di Limassol.

- DINAMO ZAGABRIA - MARIBOR 2-1

10' Cop (D), 39' aut. Badelj (D), 74' Badelj (D)

Nel bene e nel male il protagonista è stato il capitano della Dinamo, Milan Badelj. Nell'ultimo match davanti al proprio pubblico (è già stato venduto all'Amburgo), il centrocampista rimette in corsa gli sloveni con una sfortunata autore dopo più di mezz'ora di dominio assoluto dopo il vantaggio di Cop. Nella ripresa però proprio la premiata ditta Cop-Badelj confeziona la rete del vantaggio con un ottimo inserimento centrale.

- MALAGA - PANATHINAIKOS 2-0

17' Demichelis, 34' Eliseu

Nonostante la difficile situazione societaria la squadra di Pellegrini non ha deluso una Rosaleda stracolma per l'appuntamento con la prima storica Champions. Sotto un caldo torrido gli andalusi di Maresca hanno dominato il match sul piano fisico che su quello tecnico. Le reti del veterano Demichelis e dell'ex Lazio Eliseu chiudono il discorso partita già nel primo tempo. Per il Panathinaikos ci vorrà un'impresa per ribaltare la situazione nella gara di ritorno.