"Cassano e Gargano saranno utili"

"Cassano, Gargano e tutti i nuovi danno e daranno il loro contributo". Alla vigilia dell'andata dei playoff di Europa League contro il Vaslui, Stramaccioni parla degli ultimi arrivi in casa Inter. Sulla partita: "Nelle due gare con il Fenerbahce avrebbero meritato di più. Massimo rispetto per i nostri avversari". Serata speciale per Zanetti, che timbrerà la presenza numero 800. "Il nostro capitano andrebbe clonato, per me non è umano, è bionico".

"Se penso che probabilmente non le ho nemmeno viste io 800 gare mi sembra incredibile", ha proseguito il tecnico nerazzurro parlando del capitano.



"Per quanto riguarda il mercato sono contento dei giocatori che ho a disposizione e conto su di loro - ha detto ancora Stramaccioni - In questo momento, calcolando anche i giocatori che sono infortunati, penso che sia praticamente completa, se poi da qui alla fine del mercato Marco Branca e Piero Ausilio dovessero portare qualche altro giocatore all'Inter sarà sicuramente per migliorare il gruppo". Una battuta su Maicon: "È un giocatore dell'Inter e io con lui ho un ottimo rapporto, quindi non vedo perchè non dovrei mettere le sue qualità al servizio della squadra, in un momento in cui di testa è molto concentrato e molto legato a questa maglia. Non c'è nessuna preclusione nei suoi confronti, da qui al 31 agosto vedremo cosa succede".



E ancora sul Vaslui: "Credo che rappresenti, tra le squadre non inserite nel gruppo delle teste di serie, probabilmente la formazione più attrezzata. È una squadra che era stata costruita per giocare i preliminari di Champions League. Credo che già lo scorso anno abbiano dato un dispiacere a una squadra italiana eliminando la Lazio e anche se da allora hanno cambiato diversi giocatori credo che siano ancora molto competitivi, quindi massimo impegno e massimo rispetto".



In conferenza stampa con Stramaccioni anche il centrocampista colombiano Fredy Guarin, che l'Europa League l'ha vinta nel 2011 con il Porto. "In questa competizione ci sono due tipi di difficoltà: posti difficili da raggiungere e squadre non conosciutissime ma con grande voglia".