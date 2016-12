Conte: la speranza è il Tnas

foto SportMediaset 13:54 - La Corte di Giustizia federale ha confermato in secondo grado i 10 mesi di squalifica per Antonio Conte ribadendo l'accusa in merito ad Albinoleffe-Siena, ma per il tecnico della Juve c'è ancora una speranza: il Tnas del Coni, Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. Sarebbe questa l'ultima possibilità per avere uno sconto o addirittura il proscioglimento, che gli permetterebbe di ritornare in panchina dopo la prima sosta del campionato. - Laha confermato in secondo grado idi squalifica perribadendo l'accusa in merito ad Albinoleffe-Siena, ma per il tecnico della Juve c'è ancora una speranza: ildel Coni, Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. Sarebbe questa l'ultima possibilità per avere uno sconto o addirittura il proscioglimento, che gli permetterebbe di ritornare in panchina dopo la prima sosta del campionato.

Leonardo Bonucci e Simone Pepe prosciolti, il vice Angelo Alessio ha avuto una riduzione della squalifica (da otto a sei mesi), ma per Conte niente sconti: questi i verdetti della Corte di giustizia federale sul calcioscommesse per i bianconeri. Solo il Tnas, ultimo grado di giudizio, potrebbe salvare il tecnico della Juve. Un nuovo processo che potrebbe aprirsi e chiudersi nel giro di pochi giorni, già all'inizio della prossima settimana.



Se Conte dovesse essere ritenuto innocente dal Tnas, annullando quindi la decisione della Corte Federale, potrebbe arrivare il tanto sperato sconto o, addirittura, l'annullamento della squalifica. Una situazione che porterebbe Conte a riprendersi la panchina bianconera dopo la prima sosta del campionato, per la gara contro il Genoa, valida per la terza giornata, con Carrera che dovrà preoccuparsi solo delle sfide con Parma e Udinese.