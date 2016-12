Champions, Domizzi: "Facciamo gol"

"Provaci ancora, Udinese, con la speranza che non finisca come contro l'Arsenal, dove l'anno scorso, Di Natale e compagni non avevano deluso e, nemmeno, demeritato, anzi, ma poi sappiamo tutti come è andata a finire. Questa volta i friulani hanno imparato la lezione e ci vanno cauti sì, ma consapevoli di avere una grande occasione contro una squadra non impossibile da affrontare.

Maurizio Domizzi è uno che, di solito, deve impegnarsi a difendere, ma in questa occasione la sua propensione offensiva è chiara: "Con il Braga sarà importantissimo far gol, siamo fuori casa, lo è sempre in sfide come queste. Unico neo, ed era successo già lo scorso anno, è quello di non avere tanti ricambi in avanti; speriamo siano disponibili per la partita di ritorno. Ci mancheranno Barreto e Muriel, due giocatori importanti e dello stesso reparto".

La partità andrà in onda dalle 20 e 45 su Italia 1 e su Premium Calcio