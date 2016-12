Scommesse: Pepe e Bonucci in ansia

''Sarà una camera di consiglio fiume, ci auguriamo di poter rendere note le decisioni già mercoledì'', ha annunciato il presidente della Corte, Mastrandrea, all'apertura dei lavori. "Chiedo comprensione e brevità negli interventi - rivolgendosi agli avvocati delle parti in causa - da oggi pomeriggio saremo impegnati in una camera di consiglio molto impegnativa, ma speriamo di rendere note le decisioni subito".

L'AVVOCATO DI BONUCCI: "LEONARDO DICE LA VERITA'"

''Andrea Masiello si contraddice e non dice la verità. Leonardo Bonucci è invece una persona credibile, come ha detto la Procura di Bari, che non lo ha mai indagato ma lo ha ascoltato soltanto come persona informata sui fatti''. Lo ha dichiarato, Gian Pietro Bianchi, avvocato del calciatore Leonardo Bonucci nel corso della sua arringa difensiva davanti alla Corte di Giustizia federale. Anche nel processo d'appello al Calcioscommesse, Bianchi ha puntato sulle contraddizioni di Masiello, in merito alla partita Udinese-Bari, che avevano portato al proscioglimento del proprio assistito in primo grado. ''Per Masiello inizialmente questa partita non esiste - fa notare l'avvocato -, ma più avanti chiede di essere ascoltato nuovamente dalla Procura di Bari perchè ha una sola preoccupazione: a fronte di un illecito contestato, non vuole rischiare il reato associativo. Ecco perchè il 4 aprile, di fronte al giudice per le indagini preliminari Masiello corregge il tiro, rivelando di aver parlato con i compagni di squadra Belmonte, Bonucci e Salvatore Masiello sul campo di allenamento. All'osservazione del giudice: 'ma Bonucci non poteva essere al campo', Masiello osserva che il colloquio era avvenuto prima della partenza di Bonucci per il ritiro della Nazionale. Soltanto dopo, nell'interrogatorio successivo, Masiello ricorda di avere parlato con Bonucci sul pullman, nel viaggio verso lo stadio di Udine''. ''Come può la Procura sostenere che Masiello specifica in modo coerente e non contradditorio il momento ni cui parlò della presunta combine con Bonucci?'', si domanda Bianchi. Per la stessa partita l'ex capitano del Bari coinvolge anche l'altro bianconero Simone Pepe, che in quella stagione vestiva la maglia dell'Udinese. ''Non c'è la prova della telefonata fatta da Salvatore Masiello. Se non c'è non c'è. Eppure i magistrati l'hanno cercata - dichiara l'avvocato Luigi Chiappero ai giudici -. La ricostruzione fatta Andrea Masiello non quadra, è completamente sbagliata. Per questo la sentenza della Commissione Disciplinare va confermata in toto (anche Pepe era stato prosciolto in primo grado).

PALAZZI: "MASIELLO CREDIBILE, BONUCCI DA CONDANNARE"

"La credibilità intrinseca ed estrinseca di Andrea Masiello è ampiamente dimostrata dai fatti e in particolare dagli ultimi calciatori ascoltati in qualità di indagati dai magistrati di Bari nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse, come riportato da tantissimi e onorevolissimi organi di stampa. A tal fine produciamo gli articoli di giornale nell'impossibilità di poter produrre i verbali di Lanzafame nella loro integrità per non intralciare il lavoro della Procura di Bari". Così il procuratore federale Stefano Palazzi ha motivato il ricorso presentato contro i calciatori Leonardo Bonucci, Simone Pepe, Salvatore Masiello e Nicola Belmonte, tutti prosciolti in primo grado - così come l'Udinese - per la presunta combine della partita Udinese-Bari del maggio 2010. "Bonucci era impegnato in Nazionale nei giorni prima della gara? Vero - ha osservato Palazzi rivolgendosi alla Corte di giustizia federale durante l'udienza d'appello del terzo processo stagionale sul calcioscommesse in corso presso l'ex Ostello della gioventù di Roma - ma Andrea Masiello specifica in modo coerente e non contraddittorio che ebbe modo di parlare con il compagno di squadra solo sul pullman. Ed è del tutto irragionevole e inverosimile credere che Masiello possa aver incolpato Bonucci per invidia".

Per queste ragioni, Palazzi ha chiesto alla Corte di "riformare integralmente le decisioni della Disciplinare e accogliere le richieste già formulate da quest'ufficio (4 anni per Belmonte, 3 anni e 6 mesi per Bonucci e Salvatore Masiello, 1 anno per Pepe e 50 mila euro d'ammenda per l'Udinese, ndr). In via del tutto subordinata - ha concluso il procuratore federale - e qualora la Corte non ritenga accertata la manifesta volonta' dei giocatori Bonucci e Belmonte ad alterare il risultato della gara, chiedo la derubricazione delle accuse di illecito sportivo in omessa denuncia, dunque un anno di squalifica per entrambi i calciatori".