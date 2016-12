L'Inter si prende Gargano

foto SportMediaset 10:08 - Dopo Cassano, ecco Gargano. I pezzi del puzzle Inter si stanno incastrando tutti in questi ultimi giorni di mercato per la gioia di Stramaccioni, cui manca ormai il solo Pereira, tra l'altro a un passo. I nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con il Napoli per il prestito del centrocampista che sarà pagato un milione e mezzo subito e cinque tra un anno per il riscatto. Per l'esterno del Porto siamo ai dettagli: l'Inter è arrivata a 12 mln. - Dopo, ecco. I pezzi del puzzlesi stanno incastrando tutti in questi ultimi giorni di mercato per la gioia di, cui manca ormai il solo, tra l'altro a un passo. I nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con il Napoli per il prestito del centrocampista che sarà pagato. Per l'esterno del Porto siamo ai dettagli: l'Inter è arrivata a 12 mln

Ci siamo insomma e, anche qui, manca solo la firma sul contratto. Gargano, però, da tempo inseguito dall'Inter, può considerarsi un giocatore nerazzurro. L'offerta di Branca ha infatti accontentato de Laurentiis che alla fine ha dato il suo benestare al prestito. Tra un anno, poi, i nerazzurri dovranno esercitare il diritto di riscatto. Mercoledì sarà già tempo di visite mediche in nerazzurro.



Sempre viva la pista Alvaro Pereira, Branca è convinto di riuscire a portare in nerazzurro l'esterno ora in forza al Porto. Ci sarà da limare la richiesta del presidente lusitano Pinto da Costa che vorrebbe ricavare dalla cessione dell'esterno 15 milioni, l'offerta dell'Inter è di 12 complessiva di bonus; la sensazione è che a 13 milioni si possa chiudere.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Palacio sembra dare le giuste garanzie da vice Milito, ma a livello numerico potrebbe essere necessario inserire un altro elemento, soprattutto se Longo verrà mandato in prestito per avere continuità, ma anche in chiave infortuni. L'Inter rimarrà vigile fino all'ultimo, in attesa anche di notizie dalla vicenda scommesse, nella quale potrebbe rientrare anche l'ex attaccante genoano. Ecco che nelle ultime ore di mercato potrebbe ritornare di moda il nome Quagliarella.