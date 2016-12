Conte: "Patteggiare, che errore"

foto SportMediaset 10:28 - In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte parla per la prima volta durante il procedimento sulle scommesse che lo vede coinvolto: "C'è una cosa che non rifarei se potessi tornare indietro: accettare controvoglia il patteggiamento - ha dichiarato -. Non si patteggia l'innocenza, anche se gli avvocati ti consigliano di farlo perché è un'opportunità e i rischi del dibattimento sono alti. E' stato un errore" - In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport,parla per la prima volta durante il procedimento sulle scommesse che lo vede coinvolto: "C'è una cosa che non rifarei se potessi tornare indietro: accettare controvoglia il patteggiamento - ha dichiarato -. Non si patteggia l'innocenza, anche se gli avvocati ti consigliano di farlo perché è un'opportunità e i rischi del dibattimento sono alti. E' stato un errore"

"Certo - prosegue il tecnico, giudicato per fatti avvenuti quando era alla guida del Siena - non avrei ammesso nulla, ma si sarebbe percepita una cosa diversa. Ecco, anche se oggi avessi la certezza dei tre mesi di stop, la mia risposta sarebbe no. Su un fatto concordo con i giudici: 90 giorni non erano una pena congrua. Quella giusta è zero: non ho commesso nè illeciti, nè omesse denunce".



E da questo punto, Conte parte per spiegare ancora una volta quello che, a parere suo e di molti, è il lato debole della giustizia sportiva: l'impossibilità di difendersi in maniera congrua: "Ho fiducia nei giudici di appello, sono convinto che leggeranno le carte con attenzione evitando un'ingiustizia. Il fenomeno del calcioscommesse va stroncato, ma non si può squalificare una persona in questo modo. Chiunque può alzarsi, puntare il dito su qualcuno e mandarlo al macello. Dei giudici ho fiducia, del sistema meno. Voglio che la gente sappia che una cosa così può capitare a chiunque. Per questo quando le Procure avranno finito le indagini, penso che la Federcalcio debba chiedersi se le regoloe attuali del processo sportivo siano rispettose della difesa di un tesserato e delle società quotate in Borsa".



Il tecnico confessa poi di avere raggiunto il culmine dell'amarezza in occasione della perquisizione del suo appartamento torinese: "Solo io so il dolore che ho provato quel giorno - dichiara -, non ero in casa, ma c'erano mia figlia piccola e sua nonna. Sa cosa ha detto un poliziotto a mia suocera che domandava il perché? Lo chieda a suo genero, il perché, ha detto, in modo quasi sprezzante. Gli avvocati mi hanno spiegato che quello era un atto dovuto, ma questo non lenisce una ferita che rimarrà aperta tutta la vita".



Pensieri anche per gli amici, inteso soprattutto come la Juventus, e i "nemici" del campo, che Conte sta affrontando però dalla tribuna: "Nella tristezza della vicenda il grande aspetto positivo è che tutti all'interno della società mi sono stati vicini umanamente, supportandomi in ogni momento. Mai pensato a dimettermi e neanche John Elkann, il presidente Agnelli e il direttore Marotta hanno mai preso in considerazione questa ipotesi". Parlando anche di calcio giocato, Conte si toglie poi qualche sassolino dalle scarpe e torna sulla finale di Supercoppa contro il Napoli. "Mazzarri afferma che un intenditore di calcio non potrebbe mai considerare meritata la vittoria della Juve a Pechino? Ognuno vede le cose a modo suo. Sento dire anche che la Juve attuale si è ispirata a Mazzarri. Si possono copiare i numeri, ma di sicuro è molto diversa la mentalità, il modo di affrontare la gara, la voglia di essere propositivi, i principi di gioco. Devo continuare?". Infine l'appuntamento sul campo a un altro avversario: "Zeman? Lo aspetto. Vedrò il verdetto del campo".