Zeman, che risposta a Elkann

foto SportMediaset 11:01 - "Sullo sport abbiamo idee diverse. E la Juve negli ultimi anni non da' esempi positivi". Così Zdenek Zeman ha risposto a John Elkann e alle sue parole ("Carrera in una partita ha vinto più di quanto abbia fatto Zeman in tutta la sua carriera") pronunciate qualche giorno fa a Villar Perosa. "Non mi sono offeso", ha aggiunto il tecnico della Roma, che ha parlato anche di De Rossi: "Mancini mi ha chiamato, ma sono convinto che rimane con noi". - "Sullo sport abbiamo idee diverse. E la Juve negli ultimi anni non da' esempi positivi". Cosìha risposto ae alle sue parole ("in una partita ha vinto più di quanto abbia fattoin tutta la sua carriera") pronunciate qualche giorno fa a"Non mi sono offeso", ha aggiunto il tecnico della Roma, che ha parlato anche di De Rossi: "Mancini mi ha chiamato, ma sono convinto che rimane con noi".

Qualche parola, da parte di Zeman, anche sul 3-0 rifilato ai greci dell'Aris: "La valutazione sull'avversario la fate voi - ha poi aggiunto il boemo a proposito dell'amichevole - Noi abbiamo cercato di fare la partita e ci siamo riusciti. Totti? Ha fatto di piu' rispetto a quello che gli chiedo. Per me e' questo quello che deve fare e mi auguro che continui a fare questo tipo di lavoro". A chi gli ha chiesto se dopo Marquinhos Zeman si aspetti altro, l'allenatore che detto di no. "Io mi aspetto Marquinhos e basta visto che c'e' anche Romagnoli che sta facendo bene e crescera' con noi".