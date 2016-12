Porto, Pereira non convocato

foto SportMediaset 18:34 - Ulteriore segnale, in arrivo dal Portogallo, che far pensare come Alvaro Pereira sia davvero a un passo dall'Inter. Branca era tornato dall'appuntamento con i dirigenti dei Dragoes consapevole di aver messo sul piatto l'offerta migliore, superando cosi anche la concorrenza del Napoli. Ora arriva la conferma che il Porto sta valutando davvero l'offerta, così tanto da decidere di privarsi di Pereira nel debutto in campionato contro il Gil Vicente. - Ulteriore segnale, in arrivo dal Portogallo, che far pensare comesia davveroera tornato dall'appuntamento con i dirigenti dei Dragoes consapevole di aver messo sul piatto l'offerta migliore, superando cosi anche la concorrenza del. Ora arriva la conferma che, così tanto da decidere di privarsi dinel debutto in campionato contro il

C'è anche un altro indizio che lascia intuire come la cessione di Alvaro Pereira, in direzione Milano (sponda nerazzurra), sia effettivamente più vicina. Stando a quanto riportano i giornali portoghesi, infatti, il Porto avrebbe iniziato a intavolare una trattativa con il Nancy per l'esterno sinistro Massadio Haidara, 20enne francese, utilizzabile sia a centrocampo che come terzino. In sostanza il sostituto ideale di Alvaro Pereira.