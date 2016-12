Un "Berlusconi" tutto nuovo

foto SportMediaset 14:10 - Quel che è certo è che non sarà un "Berlusconi" per vecchi. Con i forfait dell'ultima ora di Buffon e Pirlo da una parte e Ambrosini dall'altra, Milan-Juve (ore 21 su Canale 5) sarà un match del tutto inedito. Strano, per certi versi, o semplicemente figlio del tempo che passa. Rispetto a un anno fa, manca all'appello un'intera formazione. Eccola: Buffon; Zambrotta, Nesta, T. Silva, Chiellini; Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Ibra, Del Piero. - Quel che è certo è che non sarà un "" per vecchi. Con i forfait dell'ultima ora dida una parte edall'altra, Milan-Juve (ore 21 su Canale 5) sarà un match del tutto inedito. Strano, per certi versi, o semplicemente figlio del tempo che passa. Rispetto a un anno fa, manca all'appello un'intera formazione. Eccola: Buffon; Zambrotta, Nesta, T. Silva, Chiellini; Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Ibra, Del Piero.

I senatori di oggi si chiamano Abbiati e Pato, Bonera e Antonini. Perfino Carrera, sulla panchina della Juve, è un esordiente. Ci sarà, quindi, sicuramente qualcosa da scoprire. Pogba, ad esempio, cui la Juventus ha deciso di consegnare le chiavi del proprio centrocampo per capire se sia in grado di sostituire, alla bisogna, quel fenomeno di Pirlo. O Constant, l'uomo arrivato da Genova per ovviare all'assenza forzata di Muntari. Il francesino è il nuovo Seedorf, lo è per forza, perché l'olandese ha passato la mano e, per caratteristiche tecniche, è in fondo l'unico milanista in grado di raccoglierne l'eredità. Un'eredità complicata, come quella di Zapata. Il colombiano giocherà con Bonera al centro di una difesa che, un anno fa, era composta da Nesta e Thiago Silva. Allegri, che si è detto soddisfatto della sua schiera di centrali, dovrà pesarne l'effettiva tenuta contro Matri, l'attaccante che la Juve vuole cedere a tutti i costi e che il Milan prenderebbe al volo.



Tra gli esordienti ci sono anche Montolivo e Asamoah. Entrambi hanno fatto bene nelle prime uscite stagionali, entrambi sono uomini su cui contare per il resto della stagione. Poi ci sono quelli che tra una settimana saranno forse altrove. Lichtsteiner, ad esempio, che Ancelotti nega di aver richiesto ma che a Parigi danno tutti in arrivo. O Cassano, la pedina di scambio rossonera per arrivare a Pazzini.



Nuovo è anche il terreno del Meazza. Il sintetico-misto di San Siro è stato già collaudato dall'Inter in Europa League (e non è andata affatto bene, sconfitta in casa contro l'Hajduk) e oggi passerà sotto i tacchetti delle altre due big del nostro campionato. Sotto quelli di Pato, dato in forma eccellente, e sotto quelli di Boateng e Vucinic, due dei tre marcatori dell'ultima edizione del Berlusconi. Un anno fa, come da tradizione, vinse il Milan 2-1 e lo scudetto andò alla Juve. Seedorf firmò la rete del successo su punizione davanti a Pirlo, per la prima volta nemico, e a un Del Piero che ancora non sapeva che sarebbe stata l'ultima alba della sua carriera bianconera.



Queste le probabili formazioni:

Milan (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Bonera, Zapata, Antonini; Flamini, Montolivo, Constant; Boateng, Robinho, Pato

Juventus (3-5-2): Storari; Lucio, Bonucci, Barzagli; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Asamoah, De Ceglie; Vucinic, Matri