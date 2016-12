"Viviamo di praticità, non favole"

Il che, in altre parole, significa che lui lo scambio lo farebbe eccome. "Mancano ancora dieci giorni alla fine del mercato - dice Allegri -.si sta allenando come un giocatore del Milan, ma tutto può succedere. Il Milan ha dimostrato di puntare su di lui curandolo, guarendolo e mandandolo all'Europeo...".Insomma, qualcosa c'è e, magari, qualcosa si muoverà. Magari, senza farsi illusioni, che è poi il leit motiv della conferenza "allegriana". Piedi per terra e realismo più totale: "? E' un buon giocatore, ma credo che la Juve non se ne priverà perché l'anno scorso è stato uno degli artefici dello scudetto, il giocatore che ha segnato i gol decisivi e quando parlo di gol decisivi intendo quello di San Siro contro il Milan.? E' già stato qui, poi è partito per far spazio a Ibrahimovic, ci sono delle situazioni da valutare".allora? Macché. "E' un giocatore dell'Inter e quindi decide l'Inter".

Non resta in sostanza che aspettare facendo nel frattempo i conti con quel che passa il convento. Un convento non più ricco come una volta: "Credo, in un momento di difficoltà economico generale e quindi con una difficoltà evidente di fare investimenti, che la società abbia fatto una scelta giusta: ha lasciato partire i "vecchi", quelli che hanno fatto la storia del Milan, oltre a Ibra e Thiago. Era necessario farlo e noi dobbiamo adeguarci a tutto questo non perdendo di vista quelli che sono gli obiettivi. Ho in ogni caso una buona squadra, costruita con un po' di giovani, alcuni giocatori rimasti dallo scorso campionato e qualche arrivo, una squadra che dovrà lottare in campionato per i primi tre posti".

E qui Allegri traccia il solco tra lo scorso campionato e quello che sta per cominciare. Un anno fa il tecnico rossonero aveva chiarito di puntare dritto allo scudetto, questa volta si è limitato a ricordare la presenza del suo Milan abbassando la mira perché, spiega, "la Juve è un gradino sopra gli altri perché ha vinto lo scudetto e ha fatto un bel mercato. Parte favorita quindi rispetto all'inter, alla Roma - che ha fatto un buon mercato di giovani -, al Napoli e al Milan. Questo non vuole dire che noi non dobbiamo lavorare tutti i giorni per migliorare e cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Cercheremo di fare un'annata importante, ma questo non cambia la realtà dei fatti. La società ha cercato di fare un programma a lunga scadenza e ci vorrà magari del tempo per raggiungere risultati. Bisogna vivere di praticità, non di favole...".

Praticità che "costringe" Allegri a puntare tutto su Pato: "E' tornato bene, ha fatto il primo allenamento con la squadra, su di lui ci sono grandi aspettative ma ci sono per tutti. l'anno scorso ha saltato praticamente tutto il campionato per infortunio e quest'anno da lui ci aspettiamo molti gol". E in difesa invece chi sceglierà Allegri? "Yepes e Bonera sono già da due anni con me, è arrivato Zapata che aveva fatto molto bene a Udine, anche se al Villarreal non ha fatto granché forse anche perché ha giocato in un ruolo non suo. Mexes lo scorso anno dopo buone partite ha accusato un calo fisico, Acerbi è un ragazzo giovane che sta migliorando, c'è piena fiducia in loro. I campioni non nascono tutti giorni, di Thiago Silva e Nesta ce ne sono pochi. Non tutti hanno Rooney, Messi e Cristiano Ronaldo...".

Resta il tempo per un pensiero su Kakà: "Il presidente è stato molto chiaro, la squadra è buona e su questo bisogna lavorare, se poi arriverà una punta, un centrocampista o un terzino sinistro vediamo. I ragazzi stanno lavorando bene e sono contento, abbiamo la forza e la coscienza di poter giocare contro queste squadre, conoscendo i nostri limiti".