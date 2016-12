Llorente contestato, la Juve è più vicina

foto SportMediaset 11:47 - L'addio di Fernando Llorente e Javi Martinez all'Athletic Club di Bilbao è inevitabile e ad avvicinare l'attaccante basco alla Juventus sono stati gli stessi tifosi baschi. Durante l'ultimo allenamento infatti, i tifosi biancorossi si sono scagliati contro i due "mercenari" invitandoli, con cori e striscioni, a svestire la maglia dell'Athletic. Un'aria irrespirabile per i giocatori, con Bielsa costretto a non convocarli per la sfida col Betis. - L'addio diall'di Bilbao è inevitabile e ad avvicinare l'attaccante basco allasono stati gli stessi tifosi baschi. Durante l'ultimo allenamento infatti, i tifosi biancorossi si sono scagliati contro i due "mercenari" invitandoli, con cori e striscioni, a svestire la maglia dell'. Un'aria irrespirabile per i giocatori, concostretto a non convocarli per la sfida col Betis.

E' bastata un'estate per far sì che l'ambiente attorno all'Athletic Bilbao si trasformasse da euforico, per la doppia finale della scorsa stagione, a incandescente, per gli addii imminenti di Llorente e Javi Martinez, due pezzi da novanta dello scacchiere biancorosso. Il clima al centro sportivo di Lezama, nel giorno della vigilia dell'esordio in campionato contro il Betis, si è letteralmente infuocato. Decine di tifosi hanno preso di mira i due partenti rivolgendogli cori di dissenso e striscioni eloquenti come "Vogliamo un Athletic senza mercenari", "Llorente, vattene", contornati da bengala e fumogeni.

Una situazione difficile da gestire anche per Marcelo Bielsa che ha deciso di non convocare Llorente e Javi Martinez per la prima gara di campionato onde evitare che la partita diventi solo un'occasione per prendersela con i due giocatori sul piede di partenza. La certezza però è che i due a Bilbao non potranno più restare, costringendo il club basco ad abbassare - e di molto - le pretese sul cartellino. Juventus e Bayern Monaco restano alla finestra.