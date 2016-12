Kozak-gol, la Lazio può sorridere

foto SportMediaset 09:34 - Con un gol di Kozak nel recupero la Lazio batte 2-1 il Malmoe nell'ultimo test prima dell'esordio in Europa League in casa degli sloveni del Mura 05, in programma giovedì prossimo. In un Olimpico deserto, i biancocelesti passano al 37' con Hernanes su rigore, concesso per fallo su Mauri, che poi spreca un paio di clamorose occasioni. Al 33' della ripresa il pari ospite: erroraccio di Radu, palla a Rexhepi che non sbaglia. Al 47' arriva la vittoria. - Con un gol dinel recupero labatte2-1 ilnell'ultimo test prima dell'esordio inin casa degli sloveni del, in programma giovedì prossimo. In un Olimpico deserto, i biancocelesti passano al 37' consu rigore, concesso per fallo suche poi spreca un paio di clamorose occasioni. Al 33' della ripresa il pari ospite: erroraccio di Radu, palla ache non sbaglia. Al 47' arriva la vittoria.

Il Malmoe è un avversario modesto, ma per una Lazio priva di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali il successo fa comunque morale in vista dei prossimi impegni ufficiali. Rispetto alla squadra vista contro gli spagnoli del Getafe, quella biancoceleste è una squadra volenterosa, che riesce a mostrare anche sprazzi di bel gioco, ma che fatica a concretizzare.



La prima occasione per gli uomini di Petkovic arriva al 18', con Candreva che si accentra e dalla distanza calcia sul fondo. Un minuto più tardi è invece Hernanes a spedirla fuori. Al 37' il risultato si sblocca: Mauri penetra in area e viene atterrato in area fallosamente da Helander. Il Profeta non fallisce. Nella ripresa è Candreva a impegnare Dahlin costringendolo ad alzare sulla traversa la sua girata di destro. Poi sono Mauri e Kozak a fallire due ghiotte occasioni. Al 35' l'errore difensivo di Radu sa di beffa e gli svedesi trovano il pareggio con Rexhepi. Allo scadere però, sempre su calcio piazzato, arriva il gol vittoria di Kozak: Ledesma batte l'angolo, il ceco svetta di testa e insacca.