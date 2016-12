- Tra una polemica e l'altra il calcio del nuovo millennio sa ancora regalare emozioni. Per informazioni chiedere a chi come, uno dei vincitori del programma "", il suo sogno è riuscito in qualche modo a realizzarlo. L'ex difensore del, che vinse un precampionato con l', ora è protagonista nel campionato americano e. A Ferragosto ha sfidato in amichevole i campioni di tutto della

Quella del 15 agosto 2012 sarà una data da sottolineare con l'evidenziatore per il giovane nato in Florida da mamma salentina e padre basco. Non capita tutti i giorni infatti di trovarsi di fronte la Spagna, soprattutto non capita a tutti. Forse questo capitolo non faceva parte del suo sogno iniziale, ma vedendo le carriere dei suoi compagni di avventura a "", quella diè stata ed è sicuramente quella più brillante. Dopo l'avventura nell'Inter infatti vestì la maglia delcon sette presenze. Un sogno per chi ha sempre dichiarato di fare il tifo per i giallorossi per via delle origini materne. Poi la svolta, nel 2007, quando viene ingaggiato daidella First Divisione americana. Con i caraibici arrivano 54 partite e 17 gol, il titolo di miglior difensore della Lega e ilche gli permette di giocare in nazionale dal 2010 dopo una breve esperienza ina Philadelphia. Un sogno diventato realtà, con quel pizzico di esotico che non guasta mai.

Ma gli altri artefici della promozione di quel Cervia di Ciccio Graziani dall'eccellenza alla Serie D, che fine hanno fatto?

Il capitano Gianluca Ricci a 44 anni ha giocato nel campionato di San Marino con La Fiorita, mentre Giacomo D'Innocenzo è stato costretto ad abbandonare il calcio giocato per un grave incidente avvenuto nel luglio del 2008. Ibrahiman Bobo Scandroglio ha giocato gli ultimi sei mesi a Busto Garolfo con la maglia della Bustese mentre Luca Turani ha vestito la maglia del Pontisola nel 2011 in Serie D. Infine, giusto per citare i più riconosciuti - tronisti esclusi -, Lorenzo Spagnoli, che vinse un'estate con la Juventus, è stato eletto miglior giocatore dell'Imolese nella stagione 2011/12, Christian Giuffrida ha vestito la maglia del Borgo Podgora in eccellenza laziale mentre Sossio Aruta, l'attaccante 41enne, ha giocatore alla Rubierese in promozione. La notizia più fresca di tutte però riguarda Maradona Jr. Il figlio del Pibe de Oro giocherà in Argentina, al El Porvenir, squadra di Buenos Aires che gioca nella Primera Division C (una specie di Seconda Divisione in Italia).