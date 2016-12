Italia-Inghilterra 1-2

Vendetta dell'nella la "rivincita" dei quarti di Euro 2012 con l'. A Berna, in un'amichevole con tanti assenti, le due squadre regalano una buona partita chiusa sul 2-1 in rimonta a favore della nazionale di Hodgson. Gli azzurri passano in vantaggio con uno stacco di De Rossi al 15', ma al 27' vengono raggiunti da Jagielka sempre di testa. Nella ripersa i ragazzi di Prandelli giocano meglio ma vengono puniti da Defoe al 34'.

LA PARTITA

Rispetto a 52 giorni fa, quando a trionfare a rigori era stata l'Italia, stavolta si affermano gli inglesi, di misura, al termine di un match brioso e a tratti divertente, con continui ribaltamenti di fronte. Gli azzurri partono bene con El Shaarawy e Diamanti che supportano bene Destro e De Rossi che sfrutta la velocità degli attaccanti. Dall'altra parte Carroll fa da boa e il trio Adam Johnson-Cleverley-Young crea scompiglio nella retroguardia azzurra con velocità e buone giocate.

Primo brivido al 14' con una velenosa punizione di Diamanti che il giovane esordiente Butland smanaccia fuori. E' il preludio al gol: sul successivo calcio d'angolo il trequartista bolognese disegna una parabola tesa e arcuata che De Rossi incrocia di testa sul secondo palo. Gli inglesi non si arrendono e cominciano a premere, raggiungendo il pareggio al 27' con il difensore Jagielka che in tuffo anticipa Balzaretti su calcio d'angolo.

La ripresa ci vede più brillanti del finale di tempo. Ancora in evidenza Destro, con due pericolose incursioni in area. Al 12' Nocerino mette Peluso davanti al portiere, ma il terzino fallisce la conclusione. La stanchezza si fa sentire e inizia la girandola delle sostituzioni. Hodgson inserisce Milner e Defoe: il primo crea scompiglio, il secondo realizza la splendida rete del vantaggio in contropiede con un tiro da fuori area. Poco prima Verratti e Destro avevano sfiorato il gol. Ma è stato meglio perdere adesso, che due mesi fa.

LE PAGELLE

De Rossi 7 Stacco perfetto e gol numero 11 in azzurro. Prende per mano i ragazzini da vero capitano

El Shaarawy 5,5 In ombra rispetto a destro, anche se fa un lavoro più "sporco"

Destro 7 Promosso a pieni voti, si è guadagnato la convocazione anche per il futuro più prossimo

Jagielka 6,5 Gran gol di testa, ma anche una gara attenta contro i giovani talenti azzurri

Defoe 7 Crea scompiglio nella giovane difesa italiane poi si inventa un gol da applausi

IL TABELLINO

ITALIA-INGHILTERRA 1-2

Italia (4-3-3): Sirigu 6; Abate 6 (41' st Schelotto sv), Ogbonna 6,5, Astori 6, Balzaretti 5,5 (1' st Peluso 6); Nocerino 6, De Rossi 7, Aquilani 5,5 (23' st Poli 6); Diamanti 6,5 (14' st Verratti 6), Destro 7 (35' st Fabbrini sv), El Shaarawy 5,5 (14' st Gabbiadini 6). A disp.: Consigli, Acerbi, Gastaldello, De Sciglio, Perin. All. Prandelli

Inghilterra (4-4-2): Butland 6 (1' st Ruddy 6,5); Walker 6,5, Cahill 6, Jagielka 6,5 (16' st Lescott 6), Baines 6 (33' st Bertrand 6); Carrick 6,5, Johnson 6,5, Cleverly 6,5, Lampard 6,5 (24' st Livermore 6); Young 6,5 (16' st Milner 6,5), Carroll 6 (1' st Defoe 7). A disp.: Caulker, Rodwell. All. Hodgson.

Arbitro: Kever (Svizzera)

Marcatori: 15' De Rossi (It), 27' Jagielka, 34' Defoe (In)

Ammoniti: Fabbrini (I)

LA CRONACA

48' st - Finisce qui: l'Inghilterra si vendica dell'Italia e vince 2-1

45' st - Tre i minuti di recupero assegnati da Kever

40' st - Fallo di mano in area da parte di Lescott, ma l'arbitro lascia correre

34' st - GOL INGHILTERRA! Gran destro di Defoe che salta Abate e infila la palla dove Sirigu non può arrivare

34' st - Italia sfortunata con il tiro di Gabbiadini salvato sulla linea di porta

34' st - Grande conclusione di Verratti, che però scivola e non riesce ad angolare. Para Ruddy

30' st - Altro fallo in attacco inglese che rende vana la rete di Defoe

28' st - Clamorosa occasione per l'Inghilterra: carambola tra Astori e Lescott, il pallone danza sulla linea, finisce sul palo e Sirigu riesce a liberare miracolosamente

21' st - Brivido per l'Italia con Milner che va a segno dopo un corner, ma l'arbitro aveva già fischiato per un fallo in attacco di Lescott

17' st - Inizia la girandola delle sostituzioni su entrambi i fronti

13' st - Nocerino pesca il neo entrato Peluso, che davanti al portiere avversario calcia fuori

10' st - Splendida conclusione di Destro ma Ruddy riesce a deviare il rasoterra ravvicinato con il palmo della mano

7' st - Bell'apertura di Aquilani per Destro, ma il romanista è in fuorigioco

1' st - Inizia la ripresa. Prandelli inserisce Peluso al posto dell'acciaccato Balzaretti. Due cambi anche per Hodgson

45' - Finisce senza recupero il primo tempo. Risultato giusto, anche se l'Inghilterra ha fatto qualcosa di più

41' - Lampard va vicino al gol con una punizione che sfiora l'incrocio dei pali

32' - Missile centrale di Lampard, Sirigu oppone i pugni

27' - GOL INGHILTERRA! Corner di Lampard e Jagielka anticipa tutti con un tuffo di testa, non lasciando scampo a Sirigu

21' - Lampard pesca Johnson, ma il suo tiro è centrale

15' - GOL ITALIA! Angolo di Diamanti e De Rossi di testa insacca

14' - Insidiosa punizione di Dimanti, Butland è costretto in angolo

9' - Fino a questo momento è l'Inghilterra a fare maggiormente il gioco, con gli azzurri che pungono in contropiede

1' - Fischio d'inizio a Berna, nessuna grossa sorpresa nelle formazioni

Alle 21 il fischio d'inizio allo stadio di Berna: in campo Italia e Inghilterra per il remake, questa volta "amichevole", dei quarti di finale di Euro 2012 con tanti assenti illustri in entrambi gli schieramenti