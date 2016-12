Under 21,battesimo super per Mangia

- Comincia nel migliore dei modi l'avventura disulla panchina dell'. Gli azzurrini, infatti, hanno superato per 3-0 l'a Leeuwarden in un'amichevole di prestigio contro una delle più forti squadre d'Europa. Una prestazione super da parte della Nazionale di Insigne e Immobile. Proprio i due talenti ex Pescara hanno firmato i primi due gol, rispettivamente al 1' e all'12'. Partita poi chiusa da Florenzi al 37'.

Le emozioni per il neo ct iniziano dopo un solo minuto quando un grande Insigne fa tutto da solo e con un tiro a giro realizza l'1-0. Gli azzurrini sono assolutamente padroni del campo e già all'11' vanno sul 2-0 con un altro grande gol. Questa volta l'esecutore è Immobile. L'attaccante, che insieme ad Insigne ha fatto sognare l'anno scorso i tifosi del Pescara, batte il portiere Zoet con un pallonetto. C'è solo una squadra in campo e l'Italia al 36' si porta sul 3-0 con Florenzi ben servito da Di Luca.

Nella ripresa è ancora la nostra giovane Nazionale ad andare vicino alla rete al 3' con Laribi, che incredibilmente sbaglia. Al 12' tocca all'Olanda con De Jong, ma il portiere Bardi vuole restare inbattuto e non si fa superare. La partita perde significato e gli allenatori danno il via alle sostituzione. E alla fine il più felice di tutti è Mangia, che probabilmente avrebbe firmato in bianco per debuttare in questo modo.

MANGIA: "HO VISTO L'ATTEGGIAMENTO GIUSTO"

''Sono contento. I ragazzi sono stati bravi, hanno affrontato la partita nella maniera giusta, ma abbiamo ancora ampi margini per migliorare''. Devis Mangia, all'esordio sulla panchina della Under 21, commenta con soddisfazione la vittoria in Olanda. L'ex allenatore del Palermo ha in particolare apprezzato l'atteggiamento dei suoi giocatori. ''Abbiamo provato a dargli fastidio in alto, non li abbiamo aspettati, è questo l'atteggiamento giusto - ha sottolineato - . Poi c'è anche una buona qualità generale e il risultato è venuto. La squadra ha anche dimostrato di credere in quello su cui abbiamo lavorato e devo dire che essere riusciti a stare insieme qualche giorno, grazie alla disponibilità delle società, ci ha molto aiutato. Abbiamo fatto un lavoro che spero continuerà a fare frutti''. Mangia, dato il risultato di prestigio contro una squadra di valore come quella "oranje", non ha recriminato per le tante assenze, dovute sia a infortuni, sia alle chiamate da parte di Prandelli per la nazionale maggiore: ''Ne abbiamo approfittato per ampliare il gruppo e comunque tutti si sono comportati bene''.