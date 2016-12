Due giornate a Pandev e Dossena

foto SportMediaset 13:40 - Costa carissima la Supercoppa al Napoli. Il Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel ha inflitto due giornate di squalifica a Goran Pandev e Andrea Dossena. Ma non è tutto: una giornata anche al tecnico Mazzarri e a Zuniga. Il Giudice sportivo ha disposto la trasmissione al Procuratore federale degli atti ufficiali della partita in merito alla mancata partecipazione della società partenopea alla cerimonia di premiazione. - Costa carissima laal. Il Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel ha inflitto due giornate di squalifica a. Ma non è tutto: una giornata anche al tecnico Mazzarri e a Zuniga. Il Giudice sportivo ha disposto la trasmissione al Procuratore federale degli atti ufficiali della partita in merito alla mancata partecipazione della società partenopea alla cerimonia di premiazione.

Tosel ha squalificato Pandev "per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto ad un assistente, a giuoco fermo, un'espressione insultante". Dossena "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto ad un assistente un'espressione intimidatoria". Zuniga per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Mazzarri "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica e indirizzando al Direttore di gara un ironico applauso e un'espressione ingiuriosa".