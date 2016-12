Prandelli:"Giovani? Banco di prova"

- Quella contro l'non è mai una partita come le altre, nemmeno in amichevole. A Berna poi gli inglesi cercheranno una rivincita dei quarti di finale all'Europeo dove vennero eliminati. Il ct dell'però si è affidato ai giovani ufficializzando dal primo minuto. "Voglio vedere se i ragazzi sono pronti per sfide importanti e capire su chi puntare" ha spiegato il ct.

Per i tanti ragazzi pronti all'esordio con la maglia Azzurra sarà una sorta di remake della "Notte prima degli esami". Anche se la maturità è una storia per loro relativamente recente, l'amichevole di Berna con l'Inghilterra sarà vissuta come una maturità calcistica da non fallire. "Ai ragazzi chiedo di immedesimarsi nello spirito azzurro fin da subito. Sarà un'amichevole di prestigio contro una squadra importante e un test che mi darà indicazioni importanti". Nella testa di Prandelli non c'è solo Brasile 2014: "Sapevamo di dover iniziare la stagione con una certa prospettiva di squadra: adesso devo capire su quali ragazzi posso puntare, non solo in chiave qualificazione mondiale, ma anche per Confederation Cup e Mondiale stesso. Cerco ragazzi che reggano certe tensioni e abbiano capacità di sopportazione" ha concluso Prandelli prima di annunciare l'undici titolare.

PRANDELLI SCHIERA IL TRIDENTE DIAMANTI-DESTRO-EL SHAARAWY

Il ct azzurro Cesare Prandelli nella seduta mattutina di oggi, in vista dell'amichevole di domani sera, a Berna, contro l'Inghilterra, ha fatto svolgere una partitella a ranghi misti. Il ct ha poi ufficializzato gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto: Sirigu, Abate, Ogbonna, Astori, Balzaretti (in dubbio fino all'ultimo, pronto al suo posto Peluso), De Rossi, Nocerino, Aquilani, Diamanti, Destro, El Shaarawy. Daniele De Rossi e Federico Balzaretti si sono allenati regolarmente in gruppo avendo superato gli affaticamenti muscolari.