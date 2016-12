Prandelli: "Conte deve allenare"

- Il ct della Nazionale,, si è schierato dalla parte diin seguito alle dichiarazioni disecondo cui un allenatore sospeso non dovrebbe svolgere regolarmente il proprio lavoro. "Non sono d'accordo - spiega il ct -. Già la squalifica di 10 mesi è abbastanza penalizzante. E' difficile allenare senza andare in panchina. Per il resto c'è voglia da parte di tutti di iniziare in modo pulito".

''Già non andare in panchina lo trovo penalizzante per chi fa questo mestiere - ha dichiarato ancora il commissario tecnico della Nazionale - credo che sia difficile allenare così. Quanto alle sentenze, aspettiamo la fine, in queste settimane sono stati sovvertiti molti pronostici. Da parte di tutti, a partire dalla gente, c'è voglia di iniziare in modo pulito. La giustizia sportiva deve giudicare in breve tempo e può creare qualche squilibrio, ma le sentenze vanno sempre rispettate'', ha sottolineato il ct.

La stagione del calcio italiano però non è iniziata nel migliore dei modi con le polemiche della Supercoppa Italiana. "Ho visto alle Olimpiadi accettare da grandi atleti le sconfitte nel modo giusto. Noi dovremmo imitare e seguire questi atleti, non bisognerebbe mai mancare di rispetto all'avversario". Infine Prandelli è tornato a parlare della vicenda riguardante Leonardo Bonucci: "E' stato condannato da tutti per tutta l'estate. Invece è stato assolto".

Sull'assenza di Antonio Cassano: ''Nessuna preclusione per Cassano, solo che volevo stavolta valutare giocatori con caratteristiche diverse. A chi pensa che consideri Cassano ormai vecchio rispondo ricordando la convocazione di Di Natale per Euro 2012, nessuno due anni fa lo avrebbe pensato. Solo che ho un'idea futura da seguire e per questa seguo e tengo sotto osservazione i nuovi attaccanti, Insigne e' uno di questi''.

Di sicuro Prandelli ha ben chiaro cosa chiedere a questa Italia. "Siamo pronti per iniziare la nuova stagione con grande entusiasmo e voglia di fare bene. Ho visto che negli occhi dei nuovi arrivati c'è il desiderio di iniziare con il piede giusto. Vogliamo proseguire sulla strada intrapresa agli Europei ora che abbiamo acquistato più credibilità presso la gente. L'obiettivo è quello di dare continuità di gioco e più brillantezza nella finalizzazione. Dovremo alzare l'asticella del rendimento perché tutti contro di noi ora affronteranno i vice campioni d'Europa. Già dalla partita di Berna voglio un impatto forte, una squadra che sappia stare al suo posto, con i tempi giusti", ha precisato.

Balotelli avrà un ruolo centrale nel progetto del ct: ''Balotelli deve sapersi assumere ogni tipo di responsabilità, voglio dargli un ruolo importante, chi è campione può riuscire ad assumere questo ruolo e io credo che lui ne abbia le qualità. Mi è dispiaciuto, anche Mancini con cui ho parlato pensava di recuperarlo per la sfida con il Chelsea. Purtroppo il problema di Mario anziché migliorare è peggiorato Al di là delle tante novità voglio subito un impatto forte, voglio subito una squadra che stia al passo coi tempi e regali emozioni, voglio subito iniziare un progetto per i prossimi due anni, vogliamo continuare a regalare emozioni perche' la gente ci chiede questo''.