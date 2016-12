PSG: 150 milioni per zero titoli

- Quasispesi in tutto il mondo per. Ilè sicuramente la squadra più spendacciona d'Europa ma per essere un vero e proprio Dream Team manca qualcosa: l'esperienza sotto forma di palmares internazionale.(senza considerare il giovanissimo) hanno portato una qualità senza precedenti in, ma in Europa hanno ancora tutto da dimostrare.

Essere sul tetto d'Europa le spese non basterà infatti allo sceicco per considerare soddisfacente l'anno zero del suo Psg tra le grandi d'Europa. Avere un album delle figurine al campetto d'allenamento non basta per avere la certezza di trionfare fuori dai confini francesi e il 2-2 in rimonta in casa col Lorient ha dimostrato che almeno all'inizio non sarà una passeggiata vincere anche in Ligue 1. Servirà vincere o quanto meno andarci vicino dopo quasi centocinquanta milioni di euro messi in circolo nel mercato calcistico. Le cifre folli però hanno evidenziato qualche pecca. Manca una vera punta centrale e la difesa, ancora senza Thiago Silva, fa acqua da tutte le parti. Inoltre c'è tanta esperienza internazionale ma a conti fatti nella rosa stellare del Psg mancano i titoli.

Al momento dell'acquisto di Zlatan Ibrahimovic qualcuno malignamente ha scritto: "Ora sappiamo chi certamente non vincerà la Champions la prossima stagione". Una battuta riferita al rapporto complicato tra lo svedese e la massima competizione europea. Una mezza verità in realtà perché se è vero che per Ibra la Champions è un tormento, neppure Lavezzi (26 milioni più bonus), Thiago Silva (42 milioni), Verratti (11 milioni) e Lucas (40 milioni circa) hanno mai vinto qualcosa di importante a livello internazionale in carriera. Centocinquanta milioni di euro, zero titoli. Una verità al momento. Il Psg e le sue stelle, seppur costose, dovranno crescere insieme.