Ibra non basta al Psg: pareggio all'esordio

Se ci trovassimo nel 1961 la frase da trasmettere in Francia sarebbe un banale "". Cinquantuno anni dopo però il senso è sempre quello sefinisce con un inaspettato - per usare un eufemismo -che si trova a recriminare per essere stato raggiunto solo a ridosso del novantesimo. Ma tant'è, l'esordio in Ligue 1 di- tutti mandati in campo dal primo minuto da- ha rischiato di entrare subito nella storia, come incredibile debacle dopo un mercato da sceicchi. Il Lorient di Gourcuff senior però è andato a tanto così dal firmare l'impresa del nuovo decennio, con una squadra che con 25 elementi arriverà a costare meno della metà dello stipendio del solo Ibrahimovic. Dopo cinque minuti però gli ospiti, grazie anche a Maxwell, freddano il Parco dei Principi che si trasforma in uno stadio di ghiaccio al raddoppio dell'ex enfant prodige Aliadiere.

A togliere le castagne dal fuoco ad Ancelotti però ci ha pensato tanto per cambiare Zlatan Ibrahimovic che dopo un primo tempo al limite dei fischi, nella ripresa colpisce un palo, accorcia le distanze e trasforma il rigore all'89' che ridà colore ai tifosi parigini. Troppo presto per dire che anche in Francia è arrivata l'epidemia calcistica chiamata Ibra-dipendenza, ma se il buongiorno si vede dal mattino anche sotto la Tour Eiffel le fortune passerano da un piedone svedese.

Dopo i primi novanta minuti dunque in testa alla classifica troviamo Bordeaux (3-2 in casa dell'Evian), Bastia (3-2 in casa del Sochaux), Lille (2-1 in casa del St. Etienne), Lione, Ajaccio e Valenciennes (1-0 esterno sui campi di Rennes, Nizza e Troyes) e Nancy, 1-0 in casa col Brest.