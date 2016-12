Europa League, l'Inter pesca il Vaslui

foto SportMediaset Correlati INTER KO MA QUALIFICATA

15:01 - L'Inter affronterà i romeni del Vaslui nell'ultimo turno preliminare di Europa League dopo i soretggi di Nyon, in Svizzera. La gara di andata si giocherà in Romania il 23 di agosto, mentre il ritorno a Milano sarà il 30. La Lazio, invece, incontrerà gli sloveni del ND Mura 05. Gara di andata all'Olimpico, ritorno in Slovenia, a Murska Sobota. I match sono validi per l'accesso alla fase a gironi.

LE CIFRE DEL MURA Gli sloveni del Mura Murska Sobota sono al primo incrocio con team italiani. La formazione slovena ha iniziato la propria corsa europea di quest'anno dal primissimo turno preliminare, eliminando l'Fk Baku (0-0 esterno all'andata e 2-0 casalingo al ritorno), poi il Cska Sofia (0-0 in casa all'andata, 1-1 nel ritorno a Sofia) e infine l'Arsenal Kiev (3-0 esterno a tavolino, poiché gli ucraini avevano schierato un calciatore squalificato, e 0-2 in casa al ritorno; sul campo la gara di andata era stata vinta 3-0 dagli ucraini). L'allenatore è lo sloveno Franc Cifer. In campionato dopo 4 giornate di gioco il Mura è ultimo, in solitario, con 1 punto, frutto di 1 pareggio e ben 3 sconfitte.