Preliminari Champions, sarà Udinese-Braga

GUIDOLIN: "PIU' DURA DELLO SCORSO ANNO"

''Sarà dura, e per certi versi, secondo me, ancora più difficile dello scorso anno''. ''Le cinque squadre che componevano il lotto delle teste di serie - ha aggiunto, in una dichiarazione al sito web dell'Udinese - si equivalevano più o meno come valore. I playoff di Champions League sono duri, non esiste più la situazione di una volta dove potevi incontrare una squadra materasso. E' vero che dodici mesi fa abbiamo incontrato una 'big' come l'Arsenal, ma è altrettanto vero che loro non erano al top e resto convinto che se noi fossimo stati nelle migliori condizioni avremmo staccato il 'pass' per i gironi. Cosa ci ha insegnato quel preliminare? Che questa volta - conclude - dobbiamo arrivare al doppio appuntamento al massimo della condizione possibile''.

BENATIA: "BRAGA SQUADRA TOSTA"

"Il lotto delle squadre era di livello, ma l'anno scorso il sorteggio era stato molto meno benevolo. Lo Sporting Braga è una squadra tosta che ha percorso un grande cammino in Europa League appena un due anni fa arrivando fino alla fine della competizione. Noi dobbiamo essere pronti all'appuntamento e, soprattutto, sarà fondamentale segnare almeno un gol in Portogallo". "Un vantaggio giocare il ritorno a Udine? Credo di sì perché potremmo contare sull'appoggio incondizionato del nostro pubblico".