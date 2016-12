Il Milan dura 45': goleada Real

foto SportMediaset 09:28 - Il Real Madrid travolge il Milan per 5-1 nell'amichevole di lusso disputata allo Yankee Stadium di New York. I campioni di Spagna passano in vantaggio con Di Maria (25'), i rossoneri replicano con Robinho (33') e chiudono in parità il primo tempèo. Nella ripresa, il Real Madrid segna subito con Cristiano Ronaldo (49') e quindi dilaga ancora con il portoghese (66'), Sergio Ramos (80') e infine con Callejon (88'). - Iltravolge ilpernell'amichevole di lusso disputata allo. I campioni di Spagna passano in vantaggio con'), i rossoneri replicano cone chiudono in parità il primo tempèo. Nella ripresa, il Real Madrid segna subito cone quindi dilaga ancora con il portoghese (66'),e infine con

MILAN: Abbiati (1' st Amelia); Abate (1' st De Sciglio), Bonera, Acerbi (1' st Yepes), Antonini (1' st Mesbah); Nocerino (32' st Valoti), Ambrosini (24' st Traorè), Flamini (13' st Constant); Boateng (13' st Emanuelson); Robinho, Cassano (1' st El Shaarawy). All.: Allegri.

REAL MADRID: Casillas (85' Adan); Varane (46' Arbeloa), Pepe (70' Rodriguez), Coentrao (75' Sahin), Fernandez (46' Ramos); Khedira (46' Alonso), Ozil (61' Kakà), Di Maria (61' Callejon), Diarra (70' Granero); Ronaldo (80' Morata), Benzema (46' Higuain) All.: Mourinho



Reti: 25' Di Maria (RM), 33' Robinho (M), 4' st Ronaldo (RM), 16' st Ronaldo (RM), 35' st Ramos (RM), 43' st Callejon (RM)



Ammoniti: Nocerino (M), Boateng (M)



Arbitro: Jair Marruffo (USA)



Spettatori: 52mila



Una partita durata sostanzialmente un tempo virgola quattro minuti, quella tra il Real Madrid e il Milan. Un buon primo tempo rossonero, contrassegnato dal bellissimo gol di Robinho (azione tutta di prima tra Cassano, Nocerino e il brasiliano, con tocco di esterno al volo nell'angolino) buono per pareggiare il vantaggio ottenuto da Di Maria con un sinistro di prima intenzione da fuori area (Abbiati non esente da colpe). Poi, nella ripresa, sono arrivati Cristiano Ronaldo prima e Kakà - sì, proprio l'oggetto del desiderio rossonero - a riportare sulla terra un Milan che, al di là di problemi di condizione fisica, denota evidenti carenze nell'organico. Appena Allegri, dall'intervallo in poi, ha cominciato a dare spazio alle seconde scelte, il Real, pur rimaneggiato a sua volta, è dilagato. CR7 ha realizzato il vantaggio al 49' su suggerimento di Diarra, poi, appunto, ecco Kakà: il grande ex è entrato intorno all'ora di gioco e ha sfornato gli assist per le tre reti, realizzate da Ronaldo al 66', Sergio Ramos all' 80' (colpo di testa su angolo di Ricky) e Callejon all'89'. Il tutto favorito anche da esitazioni di Amelia, subentrato ad Abbiati, e dei difensori.



Insomma, uno schiaffone "amichevole", come vuole il concetto base del calcio d'estate: anche se il risultato riporta alla memoria un identico gala precampionato datato 2000, San Siro, Milan 1, Real 5 e panchina di Zaccheroni che tremò per l'ira di Berlusconi. Allegri, in questo senso, è molto più tranquillo: ma sia lui che la società dovranno lavorare parecchio da qui a fine agosto, il calciomercato e il campionato chiamano forte il Milan.