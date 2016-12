Scommesse, Conte rischia 10 mesi

Una bella botta in faccia alla Juventus, che solo parzialmente verrà alleggerita dalle assoluzioni di Bonucci e Pepe, che avevano rifiutato il patteggiamento perché sicuri della loro innocenza. I giudici della Disciplinare avrebbero infatti riscontrato parecchie contraddizioni nelle dichiarazioni del pentito Andrea Masiello, per questo diventato poco credibile, al contrario di Bonucci, che potrà così uscire da un incubo ed essere assolto, come Manfredini dell'Atalanta l'anno scorso, nonostante i 3 anni e mezzo richiesti da Palazzi.

Intorno a Conte aumenta invece la tensione. Si parla di Prandelli come sostituto, ipotesi già smentita dalla Juventus che ribadisce di non aver nessuna intenzione di sostituirlo, ma aumentano coloro che parlano di un rapporto incrinato tra Andrea Agnelli, la Juve e Conte, che si sarebbe affidato all'onorevole Giulia Bongiorno come nuovo legale per sentirsi più tutelato. Lo stop di 10 mesi sarà immediatamente esecutivo ma Conte potrà appellarsi alla Corte di Giustizia, dove chiederà l'assoluzione, cercando comunque una riduzione di pena per poi puntare a un ulteriore sconto davanti al Tnas, il tribunale nazionale arbitrale per lo sport. Sono tutte comunque ipotesi in attesa del ciclone delle sentenze e del giorno più lungo che potrebbe cambiare il futuro della Juventus.