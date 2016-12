Gazprom: "Non investiamo nel Milan"

foto SportMediaset 16:42 - Se ci sarà l'ingresso nel Milan di investitori stranieri, non saranno i russi di Gazprom. A smentire le voci circolanti in mezza Europa di un ingresso nella società rossonera del maggiore estrattore di gas naturale al mondo, è stato lo stesso colosso russo attraverso il portavoce della società: "La notizia che Gazprom sarà lo sponsor o il co-proprietario del Milan, non corrisponde alla realtà". L'ipotesi di capitali freschi è già tramontata. - Se ci sarà l'ingresso neldi investitori stranieri, non saranno i russi di. A smentire le voci circolanti in mezza Europa di un ingresso nella società rossonera del maggiore estrattore di gas naturale al mondo, è stato lo stesso colosso russo attraverso il portavoce della società: "La notizia chesarà lo sponsor o il co-proprietario del Milan, non corrisponde alla realtà". L'ipotesi di capitali freschi è già tramontata.

Gazprom è già il main sponsor di Zenit San Pietroburgo e Schalke 04, ma per il momento non sbarcherà nel campionato italiano. Le dichiarazioni di Berlusconi sulla ricerca di capitali stranieri da investire nel Milan avevano subito fatto rimbalzare la notizia di un incontro col presidente russo Putin per discutere dell'eventualità della cessione del 25% delle quote rossonere per 180 milioni di euro. La smentita ora rimescolerà nuovamente le carte.