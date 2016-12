Juve, Matri c'è, Conte no

foto SportMediaset Correlati Conte, prove tecniche di squalifica 10:37 - Una doppietta di Alessandro Matri siglata all'avvio di entrambi i tempi permette alla Juventus di cogliere un successo per 2-0 nel test precampionato contro gli spagnoli del Malaga, affrontati a Salerno. L'amichevole, pur offrendo buoni spunti, è stata tuttavia caratterizzata dalle reazioni alle vicende del processo-scommesse: Antonio Conte non ha presenziato in panchina, "standing ovation" per Bonucci nel finale di gara. - Una doppietta disiglata all'avvio di entrambi i tempi permette alladi cogliere un successo pernel test precampionato contro gli spagnoli del, affrontati a Salerno. L'amichevole, pur offrendo buoni spunti, è stata tuttavia caratterizzata dalle reazioni alle vicende del processo-scommesse:non ha presenziato in panchina, "standing ovation" per Bonucci nel finale di gara.

La Juventus supera la prova organizzata una settimana prima dell'appuntamento di Supercoppa con il Napoli, ma a Salerno è subito sorpresa. I bianconeri, infatti, scendono sul verde dell'Arechi, senza Antonio Conte, che rinuncia alla panchina, che lascia a Carrera, e si accomoda in tribuna stampa. Un messaggio polemico al procuratore federale Palazzi? Non c'e' il tempo per riflettere, perche' la Juventus va subito in rete. Terzo minuto: traversone di Padoin, Matri controlla spalle alla porta, in area di rigore, si gira e calcia nell'angolino alla sinistra di Caballero. Gli iberici provano a reagire. Al 6', e' la volta dell'ex Maresca, con un tiro dal limite che impegna Storari in angolo. Il pallino e' tra i piedi dei biancocelesti, che al 20' sfiorano ancora il pareggio con Joaquin pescato in area da Isco. La squadra di Conte prova a far male in rimessa, ma e' il Malaga che al 25' sfiora ancora il gol con un colpo di testa di Maresca, il migliore dei suoi: l'ottima risposta di Storari gli nega la gioia del gol. A tre minuti dalla fine del tempo, Matri sbaglia un gol fatto su ottimo cross dalla sinistra di Asamoah. A tu per tu con Caballero spara alto.



Ma il bomber bianconero si fa perdonare al 7' st: traversone di Padoin, l'attaccante segna da due passi. La squadra di Conte pigia sull'acceleratore e al decimo sfiora la terza marcatura. Lancio col contagiri di Giovinco a Marchisio, gia' in forma campionato. Palla spizzata di testa e grande risposta di Caballero che salva il Malaga dalla terza capitolazione. La Juve controlla sicura, mentre la squadra iberica non fa piu' male. Al 34', girandola di sostituzioni salutata da un'ovazione all'ingresso di Leonardo Bonucci, eroe di giornata dei tifosi bianconeri dopo le richieste di squalifica del procuratore Palazzi. Finisce 2-0 tra gli applausi dei 25mila dell'Arechi.