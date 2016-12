Calcio d'agosto: amichevoli live

PARIS SAINT GERMAIN - BARCELLONA 3-6 dcr (2-2)

7' Rafinha (B), 54' rig. Messi (B), 60' rig Ibrahimovic (P), 82' Camara (P)

VIKTORIA ZIZKOV - PARMA 0-1

7' st Belfodil (P)



BASTIA - CHIEVO 1-2

38' Pellissier (C), 58' Pellissier (C), 61' Rothen (B)



AJACCIO - CAGLIARI 2-1

31' Mostafa (A), 59' Conti (C), 86' Cavalli (A)

VERONA-PALERMO 0-1

44' Miccoli (P)



WOLFSBURG - MANCHESTER CITY 0-2

40' Aguero (M), 53' Y. Touré (M)



GALATASARAY-LAZIO 1-0

16' Elmander (G)

ATALANTA-TERNANA 1-0

4' Tiribocchi (A)



JUVENTUS-MALAGA 2-0

3', 6' st Matri (J)



NAPOLI-BRAGA 3-1

4', 14' Pandev (N), 37' Lima (B), 62' Zuniga (N)



MILAN-DEPORTIVO OLIMPIA 3-0

24' Robinho (M), 37' Nocerino (M), 43' Nocerino (M)