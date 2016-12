Serie B, stilato il calendario 2012-13

- In attesa delle sentenze definitive dal processo calcioscommesse, è stato stilato all'Arena di Verona il calendario della. Il campionato avrà inizio il prossimo 25 agosto e si concluderà il 18 maggio 2013. Questa la: Bari-Cittadella, Cesena-Sassuolo, Crotone-Brescia, Empoli-Reggina, Grosseto-Novara, J.Stabia-Livorno, Modena-Verona, Padova-Lanciano, Pro Vercelli-Ternana, Spezia-Lecce e Varese-Ascoli.

Tra le novità annunciate dal presidente della Lega Serie B, Andrea Abodi, c'è l'inserimento della pausa invernale. La Serie B scenderà in campo il 23, il 26 e il 30 dicembre (ultime due giornate e prima di ritorno) salvo poi fermarsi fino al 26 gennaio. Una scelta condivisa con l'Aic, come spiegato dal presidente Damiano Tommasi. Inoltre anche la Serie B, come la Serie A, avrà gli arbitri addizionali già nel 2012-13 ma si comincerà soltanto con i prossimi playoff e playout.

L'81° edizione del campionato di Serie bwin parte sabato 25 agosto, con un anticipo il 24, e si concluderà sabato 18 maggio 2013. Prevede sei turni infrasettimanali (25/9, 30/10, 26/12, 26/2, 19/3, 16/4) suddivisi equamente tra girone d'andata e di ritorno, cinque domeniche esclusive (9/9, 14/10, 23/12, 30/12, 24/3) e soprattutto la grande novità, per la prima volta nei campionati di vertice italiani, di due giornate calendarizzate tra Natale e Capodanno il 26 e 30 dicembre, e una sosta invernale che durerà quasi fino alla fine del mese di gennaio (dal 31/12 al 24/1).