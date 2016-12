Inter, Strama: "Vogliamo l'Europa League"

foto SportMediaset 20:22 - Giovedì, a Spalato, comincia ufficialmente il cammino dell'Inter in Europa League: "Per l'Hajduk è un vantaggio aver già giocato quattro gare ufficiali - dice Stramaccioni alla vigilia -. Arriviamo a questa gara con neanche un mese di lavoro, ma possiamo fare bene". Nessun pericolo che la competizione venga snobbata: "Ci teniamo fortemente e vogliamo arrivare in fondo. L'Hajduk potrebbe avere maggior brillantezza ma non deve essere un alibi". - Giovedì, a, comincia ufficialmente il cammino dell'Inter in: "Per l'Hajduk è un vantaggio aver già giocato quattro gare ufficiali - dicealla vigilia -. Arriviamo a questa gara con neanche un mese di lavoro, ma possiamo fare bene". Nessun pericolo che la competizione venga snobbata: "Ci teniamo fortemente e vogliamo arrivare in fondo. L'Hajduk potrebbe avere maggior brillantezza ma non deve essere un alibi".

L'allenatore dell'Inter non si fida dei croati: "Ho visto l'Hajduk crescere nelle quattro gare ufficiali che hanno giocato. Conosco bene Vukovic, perché quando ero nel settore giovanile della Roma lo consideravamo un giovane molto interessante. Credo sia uno dei più pericolosi, insieme ai due centrocampisti e al difensore centrale, senza dimenticare il portiere".



L'Hajduk è più avanti nella preparazione rispetto ai nerazzurri, Stramaccioni però non vuole scuse: "Ci teniamo fortemente all'Europa League e vogliamo arrivare in fondo, ma in vista della stagione sarebbe stato un errore arrivare al 2 agosto al top della condizione. L'Hajduk potrebbe avere maggior brillantezza, ma lo sapevamo e non è un alibi: dovremo sopperire con il carattere. Il fatto che l'Inter possa essere un pochino in ritardo di condizione non cambia i nostri obiettivi. Con grande rispetto per l'Hajduk, noi proveremo a vincere questa gara".