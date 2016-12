Il Napoli ci sta: Supercoppa in Cina

- Adesso è più che ufficiale: lafra, in programma l'11 agosto, si giocherà in Cina, a. Le intemperanze disono rientrate e il presidente azzurro ha deciso di tenere fede agli impegni. De Laurentiis aveva chiesto lo spostamento della gara in, con sfida di andata e ritorno, per andare incontro alle esigenze deiche avevano contestato la soluzione cinese.

Dopo aver contestato la soluzione 'Stadio Olimpico' per l'ultima finale di Coppa Italia (poi vinta dalla sua squadra proprio sulla Juventus, ndr), De Laurentiis - con poco preavviso - aveva quasi deciso di boicottare la destinazione cinese. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dall'Agi', anche il presidente però avrebbe fatto un passo indietro e capito che era impossibile chiudere le porte in faccia alla Cina, che per l'organizzazione dell'evento ha investito oltre 3 milioni di euro.

De Laurentiis, per andare incontro alle esigenze dei tifosi del Napoli (impossibilitati a raggiungere il 'Nido d'Uccello') e a quelle della squadra (evitando una trasferta così faticosa durante la preparazione), aveva proposto di giocare una sfida di andata e ritorno fra Napoli e Torino, nella date del 4 e 12 agosto. Le Lega aveva già bocciato il piano B e anche Aurelio ha dovuto annuire.

"I CINESI MI HANNO RASSICURATO"

"Avevamo molti dubbi sulla parte organizzativa. Le autorità cinesi mi hanno garantito che tutto sarà gestito nel modo richiesto. Ho deciso, per spirito associativo, di non creare problemi alla Lega Calcio. La squadra partirà per Pechino il 5 agosto". E' questo il primo commento di. La conferma dell'avvenuta decisione è arrivata anche dal presidente di Lega Beretta.