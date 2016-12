Matri-Krasic, la Juve sorride: 2-0

- Priva die dei nazionali azzurri, labatte l'nella prima delle tre amichevoli internazionali (le prossime contro Benfica e Malaga) scelte come tappe d'avvicinamento alla Supercoppa dell'11 agosto. All'Olympiastadion finisce 2-0 per i bianconeri, che vincono grazie ai gol di(20') e(90'). Problemi fisici per, uscito dal campo al 22'. Lieve distorsione alla caviglia per

La Juve ha subìto parecchio in difesa (i tedeschi hanno colpito due pali), ma è stata cinica e ficcante in attacco, dove Matri ha dimostrato autorevolezza. Bene anche alcuni giovani come Marrone (ha fatto prima il vice-Pirlo e poi il difensore centrale), Boakye e Rugani, ottima prova di Asamoah e Storari decisivo almeno in tre occasioni.

La squadra migliora la propria condizione fisica e sembra avviata a dotarsi di un discreto cinismo quando verticalizza, trasformando spesso in conclusioni i lanci lunghi. La manovra sembra anche più velocizzata rispetto allo scorso anno. Lo spirito di Conte è più che mai presente: concentrazione e rabbia non sono mai mancate. A pochi giorni dalla Supercoppa italiana però preoccupano gli infortuni e Conte non sa, al momento, su quale squadra potrà contare. Si è rivisto anche un discreto Krasic, che sembra un po' più vicino agli schemi di Conte. Quantomeno, per lui, queste amichevoli sono un'ottima vetrina in caso di (probabile) cessione.



IL TABELLINO



HERTHA BERLINO-JUVENTUS 0-2

Hertha Berlino (4-4-2): Burchert (1' st Sprint); Ndjeng (30' st Bastians), Hubnik (44' st Neumann), Brooks (44' st Mukhtar) , Schulz (30' st Morales); Beichler (1' st Ramos), Niemeyer (1' st Lustenberger), Kluge (1' st Ronny), Knoll (1' st Ben-Sahar); Kachunga (1' st Ben-Hatira), Allagui (1' st Wagner). Allenatore: Luhukay

Juventus (4-4-2): Storari; Lichtsteiner, Masi (24' st Rugani), Lucio (1' st Pazienza), De Ceglie (21' pt Untersee); Padoin, Vidal (36' st Bouy), Marrone, Asamoah (30' st Appelt); Matri (1' st Boakye), Quagliarella (18' st Krasic). A disposizione: Leali, Branescu. Allenatore: Conte

Arbitro: Dankert

Marcatori: 20' Matri (J); 45' st Krasic (J)