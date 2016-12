foto SportMediaset 12:55 - Un altro colpo ad effetto. Degno di un uomo del cinema. E così dopo la sfuriata sui calendari, un altro, l'ennesimo colpo di testa di De Laurentiis. Il Napoli non andrà a Pechino l'11 agosto per giocare la finale di Supercoppa italiana con la Juve. Perché questa decisione? Perché De Laurentiis non vuole sottoporre la squadra, ancora nel pieno della preparazione, a una trasferta lunga e faticosa. Ma anche perché i tifosi azzurri si sono ribellati. - Un altro colpo ad effetto. Degno di un uomo del cinema. E così dopo la sfuriata sui calendari, un altro, l'ennesimo colpo di testa diIlnon andrà al'11 agosto per giocare la finale dicon la Juve. Perché questa decisione? Perché De Laurentiis non vuole sottoporre la squadra, ancora nel pieno della preparazione, a una trasferta lunga e faticosa. Ma anche perché i tifosi azzurri si sono ribellati.

E lo hanno fatto con scritte offensive sui muri della città all'indirizzo del loro presidente. Una rabbia montata con il passare delle ore che ha partorito la clamorosa decisione del numero uno del Napoli. Ne ha parlato con Andrea Agnelli. Meglio una finale con gare di andata e ritorno da giocare in Italia: date possibili 4 e 12 agosto. Ne ha discusso con i vertici della Lega. I tempi sono strettissimi per cambiare il protocollo.



La Juve appare perplessa all'idea anche perchè in precedenza per venire incontro proprio alle esigenze del Napoli aveva rinunciato a una tournée in America, e si rimette al volere della Lega. Ma la macchina organizzatrice è in moto da mesi, con i cinesi che hanno già versato la prima tranche del pagamento per l'organizzazione dell'evento, un investimento da oltre tre milioni di euro, e sembra impossibile fare un passo indietro.



Quello che invece dovrà fare De Laurentiis, che non più di un mese fa era stato il primo grande sponsor per la trasferta in Cina prima del clamoroso ribaltone, almeno nelle intenzioni, di venerdì. Intanto i tifosi del Napoli potranno riabbracciare la squadra dopo la conquista della Coppa Italia il 20 maggio scorso, domenica sera allo stadio San Paolo per l'amichevole contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, diretta pay per view sui canali Mediaset Premium alle 20.45. Già venduti diecimila biglietti.