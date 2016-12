foto SportMediaset

00:49

ha deciso di porre fine alla sua carriera calcistica ed entrare in politica. Il 35enne attaccante ex-milanista lo ha annunciato in un'intervista sul sito dellaIl suo futuro non sara' nel mondo del calcio, ma in politica. La decisione sarà ufficializzata e spiegata sabato in una conferenza stampa con ulteriori informazioni sulla sua nuova carriera. Il contratto disarebbe scaduto la prossima estate.