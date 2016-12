Russia, ecco Capello: "Obiettivo Mondiali"

foto SportMediaset 15:03 - Fabio Capello è il nuovo commissario tecnico della nazionale russa. In conferenza stampa, a Mosca, Capello si è detto "orgoglioso di essere il direttore tecnico di questa squadra". L'allenatore ha poi aggiunto: "Cercherò di fare del mio meglio, seguirò da vicino anche lo sviluppo del settore giovanile, squadra che deve essere il vero serbatoio della Nazionale. Ho firmato per due anni, l'obiettivo sono i Mondiali del Brasile del 2014". è il nuovo commissario tecnico della. In conferenza stampa, a, Capello si è detto "orgoglioso di essere il direttore tecnico di questa squadra". L'allenatore ha poi aggiunto: "Cercherò di fare del mio meglio, seguirò da vicino anche lo sviluppo del settore giovanile, squadra che deve essere il vero serbatoio della Nazionale. Ho firmato per due anni, l'obiettivo sono".

Capello appare contento della sua scelta, spiegando come "questa Nazionale ha grandi potenzialità, andrò a vedere tante partite e seguirò da vicino tutto, insieme ai miei collaboratori". Collaboratori che, nel proseguio della conferenza, sono stati svelati: "saranno Cinquini, Galbiati, Tancredi, Panucci e Neri, in più avrò tanti altri collaboratori russi".



Infine l'allenatore ex-Juventus, Roma e Milan, ci tiene a sottolineare che "la cosa più importante è trasmettere la voglia di vincere ogni partita, io lavoro per raggiungere i risultati, i giocatori russi sono di buona qualità ma per ottenere le vittorie è importante anche la testa. Faccio un esempio, la Spagna non aveva vinto nulla, poi improvvisamente si è ritrovata una squadra vincente, è un fatto mentale"