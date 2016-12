Fiorentina, sbronza con danni al ristorante

- Notte brava per lanel ritiro di. Lunedì, in occasione del 25.esimo compleanno di, i giocatori e alcuni mebri dello staff tecnico si sono recati in un ristorante per festeggiare, ma a fine serata qualcuno ha esagerato. Alcuni calciatori si sono soffermati nel locale dove hanno alzato un po' il gomito. Dopo aver rotto qualche bicchiere. Furioso il ristoratore.

Maurizio Dantone, proprietario del locale "Malga Peneiola", ha raccontato la vicenda al sito violanews.com: "Era una cena di compleanno, ed alcuni erano un po' allegri. Sull'altro aspetto abbiamo risolto tutto (quello delle pernici sottratte, ndr), ci siamo messi d'accordo, chiarendoci in mattinata con alcuni dirigenti. Scuse da parte dei giocatori? Magari verranno su anche loro a chiedere scusa...".

Il titolare del ristorante è molto dispiaciuto per le pernici: "Abbiamo trovato i pezzi rotti qui sotto, magari nell’euforia le avranno rotte, perchè sono ripiene di segatura. La pernice poi è un animale protetto, non ce ne sono molti, mio figlio è cacciatore e per noi avevano un valore effettivo. Il problema non è stato la rottura di qualche bicchiere, e comunque qualcuno è venuto subito, sul momento, a chiedere scusa. Stamani comunque sono venuti a parlare i dirigenti, sui danni adesso attendiamo la stima dell’imbalsamatore".

Infine ecco cosa ha mangiato la squadra viola: "Era un compleanno, avevano lo champagne che hanno portato loro e ci hanno chiesto di tenerlo in frigorifero in fresco. Hanno bevuto birra, ma non superalcolici. Hanno mangiato i piatti tipici, antipasto con formaggio e salumi, poi polenta salsicce funghi, capriolo eccetera. Gli abbiamo fatto mangiare il maiale e il carpaccio di carne salada, facendo dei piatti particolari per chi non poteva mangiare il maiale per religione. Ripeto inizialmente era un clima festoso, abbiamo fatto anche le foto tutti insieme".

Intanto Vincenzo Guerini, club manager dei viola, non ha intenzione di farla passare liscia: "Fatti ingigantiti. Saranno presi provvedimenti. I giocatori dovranno riguadagnare la fiducia".