Palacio ancora in gol: Inter 3-2

foto SportMediaset 23:08 - Successo per 3-2 dell'Inter sul Como al Sinigaglia nell'amichevole che segna il ritorno in campo di Sneijder e l'impiego dell'ultimo arrivo Mundingayi nell'undici di partenza. Nerazzurri avanti al 6' con Nagatomo, raddoppio di Ranocchia al 28'. Al 41' Schiavino accorcia per i padroni di casa. Al 32' della ripresa Palacio, schierato prima punta, firma il terzo gol; nel finale un errore di Bianchetti consente a Mazzocca di accorciare le distanze. - Successo per 3-2 dell'sulal Sinigaglia nell'amichevole che segna il ritorno in campo die l'impiego dell'ultimo arrivonell'undici di partenza. Nerazzurri avanti al 6' con, raddoppio dial 28'. Al 41' Schiavino accorcia per i padroni di casa. Al 32' della ripresa, schierato prima punta, firma il terzo gol; nel finale un errore di Bianchetti consente a Mazzocca di accorciare le distanze.

Stramaccioni ha schierato i nerazzurri, in completa tenuta rossa, con Castellazzi tra i pali, in difesa Mbaye, Silvestre, Ranocchia e Nagatomo, linea mediana composta da Mudingayi e Guarin; Jonathan, Sneijder, Coutinho a giostrare alle spalle dell'unica punta Palacio. Serata di riposo per Milito, in tribuna. L'olandese ha indossato la fascia di capitano.



Inter in vantaggio al 6': lancio in profondità di Guarin, controllo di tacco destro e conclusione in diagonale di sinistro di Nagatomo che batte l'estremo difensore lariano Micai. Al 28' il raddoppio con Ranocchia: angolo battuto dalla sinistra calciato da Coutinho, lo stacco del centrale umbro è perfetto e altrettanto l'impatto con il pallone, Micai smanaccia ma non riesce a evitare il gol. Al 41' rete del Como con Schiavino che approfitta di una respinta difettosa della difesa interista e batte Castellazzi con un tiro a fil di palo.



Al rientro dagli spogliatoi Stramaccioni sostituisce Castellazzi con Belec, Nagatomo con Zanetti e Sneijder con Livaja. Al 32' l'Inter segna il terzo gol: Palacio entra in area dalla destra e con un preciso diagonale all'angolo basso supera Micai. Al 43' Mazzocca approfitta di un disimpegno errato di Bianchetti, s'impossessa del pallone a batte a rete superando Belec. La gara si chiude, senza ulteriori emozioni, dopo tre minuti di recupero.



Il prossimo impegno della squadra nerazzurra sarà sabato a Glasgow contro il Celtic a Glasgow nella gara celebrativa dei 125 anni dalla fondazione del club scozzese.