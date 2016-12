Psg, ecco il primo capriccio di Ibra

foto SportMediaset 19:36 - L'avventura di Zlatan Ibrahimovic al Psg è appena cominciata, ma c'è già il primo capriccio dello svedese. L'attaccante strappato al Milan ha espressamente richiesto la maglia numero 10, che al momento è sulle spalle di Nenè. "Niente è stato ancora deciso per il mio numero, ma se i dirigenti vogliono farmi piacere sanno cosa fare", spiega Ibra. Intanto Leonardo frena: "Per il 10 bisogna attendere la partenza di un altro giocatore". - L'avventura dial Psg è appena cominciata, ma c'è già il primo capriccio dello svedese. L'attaccante strappato al Milan ha espressamente richiesto la maglia numero 10, che al momento è sulle spalle di. "Niente è stato ancora deciso per il mio numero, ma se i dirigenti vogliono farmi piacere sanno cosa fare", spiega Ibra. Intantofrena: "Per il 10 bisogna attendere la partenza di un altro giocatore".

Nonostante lo stipendio record di 14 milioni di euro all'anno Ibra ha un'altra richiesta, il numero di maglia appunto, come scrive LeParisien.fr. Intanto anche Mino Raiola, il suo agente, è stato interpellato e ha cercato di glissare: "Questa richiesta non è scritta nel contratto: le cifre scritte sul contratto mi interessano molto ma non quella". Insomma, ecco il primo capriccio parigino di Zlatan. C'è da scommettere che non sia anche l'ultimo...