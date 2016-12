Il ruggito di De Laurentiis contro Cavani

- "? Lo faccio marcire in panchina se chiede 7-8 milioni di euro. Jovetic? Preferisco un napoletano piuttosto che un calciatore che poi è capace di chiederti cifre enormi dopo che gioca qui da qualche anno". Parole durissime quelle che avrebbe espresso il presidente delnel corso dell'incontro con i tifosi andato in scena stasera presso il teatro Comunale di Dimaro. Suche stuzzica: "E' un rompicoglioni".

Il patron azzurro ha poi aggiunto: "Quello attuale è un mercato molto difficile, il conseguimento del fair play finanziario riguarda tutti i club, a queste norme si sta adeguando anche una societa' di primissimo livello come il Milan. Comunque l'esterno sinistro molto probabilmente arriverà. Con Mazzarri c'è unità d'intenti".

De Laurentiis non le manda a dire nemmeno a Raiola: "E' un rompicoglioni che da anni sta cercando di far andare via Hamsik, ma Marek è di ferro e non si muove da qui", rispondendo così al potentissimo agente che aveva detto: "Marek è un grande giocatore ed è la fortuna del Napoli, se poi ti senti un grande giocatore ti devi misurare con un'altra realtà per dimostrare il tuo valore".