Juve, Conte: "Non siamo marziani"

Non è certo il ritratto della felicitàdopo la sconfitta interna contro la: "Non è stata una prestazione che ricorderemo volentieri. E' una partita che ci deve far riflettere". "Dà fastidio perdere queste partite - ha detto il tecnico della Juve -. Bisogna analizzare quanto fatto sapendo che avremo un mese e mezzo molto delicato. Non siamo marziani, tra infortuni e giocatori non in buone condizioni dovremo stringere i denti".

''La Sampdoria - ha aggiunto Conte - è stata brava e anche fortunata. Complimenti a loro perché non era facile vincere così in casa nostra. Sono molto deluso, non esiste perdere una partita così, in vantaggio e in 10 contro 11. La Juve non è marziana e dobbiamo stare con i piedi per terra, i marziani stanno da un'altra parte".

MAZZOLENI ARBITRA JUVE-MILAN

Paolo Silvio Mazzoleni sarà l'arbitro di Juve-Milan, secondo dei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 20.45 allo "Stadium" di Torino. Assistenti Niccolai e Grilli, quarto uomo Romeo.

BUFFON: "NON SIAMO INFALLIBILI"

"Giornata storta per me e per la Juventus: non abbiamo disputato la gara che avevamo preparato e come siamo abituati", ha detto Gigi Buffon ai microfoni di Mediaset Premium. "Le avvisaglie - haproseguito Buffon - c'erano già nel primo tempo: nonostante stessimo controllando la gara, non riuscivamo a chiuderla e avevamo un po' di timore, timore che poi si è rivelato fondato. L'errore sull'1-1 non fa parte delle mie caratteristiche, ho sbagliato a farmi trovare in movimento". ''Su Matri c'era rigore, ma non dobbiamo aggrapparci a questo. Tutto serve, di infallibile non esiste nessuno: la sconfitta può farci tornare umiltà e cattiveria per tornare a fare bene''. Gigi Buffon, ammette la sua defaillance sul primo gol.

JUVE-MILAN, BIGLIETTI GIA' ESAURITI

Per l’ennesima volta la Juve si deve stoppare le vendite dei biglietti con ampio anticipo rispetto a una gara. La partita in questione è quella di Coppa Italia contro il Milan, in programma il 9 gennaio, per la quale i tagliandi disponibili sono già andati esauriti. Come sempre, se si liberassero delle disponibilità da parte degli aventi diritto, eventuali biglietti residui saranno messi in vendita da martedì 8.