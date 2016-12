Allegri: "Ora serve un filotto"

Un Milan dai due volti ha superato in casa il Siena riavvicinandosi alla zona che vale l'Europa: "Abbiamo giocato un brutto primo tempo - ammette Allegri a fine partita -, invece nella ripresa abbiamo giocato un buon calcio e creato tante occasioni. E' stata una bella vittoria, ma ci serve un filotto per rimontare". Su Bojan, giocatore che ha cambiato il match: "Quando le squadre si allungano sa fare male. Boateng? Deve fare meglio".

NO AL RAZZISMO SULLA MAGLIA

I giocatori del Milan hanno svolto il riscaldamento prima della partita contro il Siena indossando una maglia rossonera con il messaggio 'Ac Milan contro il razzismo', scritto (anche in inglese) sulle spalle. Il pubblico dello stadio di San Siro ha applaudito i calciatori all'ingresso in campo, in particolare Kevin Prince Boateng, che giovedì durante l'amichevole con la Pro Patria ha reagito agli ululati razzisti calciando il pallone in tribuna e levandosi la maglia, prima che la partita venisse sospesa. A fine gara, poi, il Milan ha pubblicato un nuovo comunicato: "L'AC Milan ribadisce il proprio piu' fermo dissenso nei confronti di ogni forma di razzismo, comunque manifestata, e invita gli organi sportivi competenti, nazionali e internazionali, ad adottare e applicare ogni idonea ed efficace misura".