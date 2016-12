Cavani: "Futuro? Ho un obiettivo"

La settima tripletta in Italia lancia ilma ilspaventa i tifosi azzurri sul futuro: "Io ho un obiettivo e la società lo sa. Vado per la mia strada e darò tutto per questa maglia, sto bene e mi godo tutti i momenti belli. Ho un pensiero, - spiega- ma non lo dirò ora. Ripeto, la società sa già cosa voglio". Sul campionato: "Non è chiuso, noi meritiamo di arrivare tra i primi e questo si ottiene con calma e sacrifici".







DE LAURENTIIS: "RIFIUTATI 55 MILIONI PER CAVANI"

De Laurentiis svela a Premium Calcio un retroscena di mercato: "Quest’estate ho rifiutato un’offerta di 55 milioni di euro per Cavani: non era il City, ma ho rifiutato e i numeri di Edinson mi dicono che ho fatto bene. Se poi arriva qualcuno e copre la clausola, a quel punto decide il giocatore: se lui volesse andare via non credo ci siano problemi. Quest’anno abbiamo fatto 10 punti in più dell’anno scorso, siamo la seconda migliore difesa e il terzo migliore attacco: credo che non ci si possa lamentare. Chi invece si lamenta e vuole vincere subito anche in maniera provinciale… io voglio vincere e divertire".