Rabbia Strama contro l'arbitro

"Con gli arbitri siamo sfortunati. Nell'episodio diera rigore ed espulsione e la partita sarebbe cambiata". Rabbia Stramaccioni contro l'arbitro dopo il netto ko di: "Palacio sente la mano di Domizzi, gli taglia la strada e Domizzi lo sbilancia - ha detto il tecnico dell'Inter - Non capisco, è strano. Non c'è alcun sospetto sugli arbitri ma è innegabile che da tantissime partite siamo sfortunati. Non si può non dare un rigore così".



NAGATOMO NERAZZURRO FINO AL 2016

"Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, fino all'espulsione avevamo fatto bene - ha proseguito- Nel primo tempo Allan era da ammonire, nella ripresa sarebbe andato in difficoltà. Per 65' è stata una buona Inter, poi 2-0 o 3-0 cambia poco per me. Tre volte siamo stati davanti al portiere,come Livaja ha sbagliato un gol incredibile e poi l'Udinese ha quel gran campione che èAvevamo tante assenze, mancava Sneijder e ne mancavano altri otto, mancavano Milito, Obi, Mudingayi e tanti altri". Sul mercato: "Io dopo questa partita ho voglia di tornare in campo, io credo nei miei ragazzi, poi è normale che le squadre si possono migliorare. E' un momento difficile, in un modo o nell'altro siamo sfortunati...".Per la felicità dell'Inter e del suo grande amico Antonio Cassano,rimarrà in nerazzurro fino a giugno 2016. Il giapponese, come annunciato sul proprio sito dal club di Moratti, ha rinnovato ufficialmente il contratto che scadeva nel 2014. Nagatomo, molto cresciuto negli ultimi mesi intersiti, è diventato un punto fermo anche per il tecnico Stramaccioni. Per Yuto ci sarà anche un adeguamento economico.

ROCCHI: "FELICE DI ESSERE QUA, VOGLIO RIPAGARE LA FIDUCIA"

Presentazione ufficiale per li neoacquisto nerazzurro Tommaso Rocchi: "Arrivo in una grandissima squadra, dove sono stato subito accolto benissimo, mi hanno fatto sentire a casa", queste le prime impressioni dell'ex attaccante della Lazio. Rocchi chiarisce di poter dare ancora molto: "Ho tanta voglia di giocare, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data. Mi sono allenato, ma è chiaro che avendo giocato poco non posso ancora avere il ritmo - ha continuato il nuovo numero 18 dell'Inter -. Voglio far ricredere chi pensa che non posssa dare più niente al calcio".

Il "vice Milito" si sofferma poi a parlare dei motivi che lo hanno portato a lasciare Roma: "Dopo 9 anni è stato difficile, mi sono pentito di non aver già accettato ad agosto e ho sperato mi volessero ancora. E' stata una scelta dura lasciare la Lazio, però dopo aver giocato solo due partite ed essere stato escluso dalla lista Uefa, ho fatto questa scelta, inoltre la Lazio gioca con una sola punta". Ma ora "pensa all'Inter" e all'Udinese prossima avversaria dei nerazzurri: "è una buona squadra e dopo le soste c’è sempre la difficoltà di ritrovare il ritmo e di rientrare in campo. Ma ho visto una squadra motivata e concentrata". Sul brutto episodio capitato al Milan con la Pro Patria: "E' brutto che succedano certe cose, non dovrebbero accadere cose del genere negli stadi. Quando si tocca il lato umano è brutto".