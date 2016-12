Arsenal, Szczesny fuma sotto la doccia: Wenger lo multa

11:00 - Tempi duri per Wojciech Szczesny all'Arsenal. Dopo la scarsissima prestazione nella sconfitta dei Gunners per 2-0 in casa del Southampton, il portiere polacco è stato sorpreso da Wenger a fumare sotto la doccia e per questo è stato multato di 20mila sterline. Non solo, il manager francese ha perso la pazienza nei confronti del 24enne prefendogli David Ospina in FA Cup e c'è chi parla di cambio della guardia nel ruolo da titolare.

Non è la prima volta che un giocatore dell'Arsenal ha problemi con il fumo e con Wenger. Nel recente passato era già successo a Jack Wilshere dopo essere stato sorpreso a fumare durante un party in piscina a Las Vegas. Scuse obbligate anche per Szczesny già nello spogliatoio, ma potrebbe non bastare per ritrovare il posto da titolare nella sfida di Premier League contro lo Stoke. Del resto le prestazioni ampiamente insufficienti non sono d'aiuto.