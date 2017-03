Arsenal, Sanchez litiga anche con i compagni: Juve e Psg alla finestra

La rottura tra Alexis Sanchez e l' Arsenal pare insanabile: secondo il Telegraph, Wenger avrebbe lasciato in panchina il cileno nella sfida persa contro il Liverpool dopo una lite con i compagni per aver lasciato anzitempo un allenamento. In Inghilterra sono sicuri del fatto che l'ex Barcellona a fine stagione lascerà Londra, per la gioia di Paris St. Germain e Juventus che seguono con molto interesse gli sviluppi della vicenda.

Le voci del divorzio si rincorrono da tempo: che Sanchez non abbia intenzione di rinnovare con l'Arsenal non è una novità. La novità, semmai, è il retroscena svelato dalla stampa britannica secondo cui l'attaccante cileno sbocciato nell'Udinese sarebbe stato punito dal tecnico Wenger dopo una discussione accesa con alcuni compagni di squadra. La punizione, in realtà, Wenger sembra averla inflitta al suo Arsenal visto che contro i Reds ha deciso di affidare l'attacco a Welbeck e Goroud ma con risultati scarsi.



Sanchez è partito dalla panchina e quando è subentrato ha quasi rimesso in piedi la gara con un assist decisivo. Ma a quanto pare serviva una lezione: Sanchez, infatti, nei giorni precedenti se ne sarebbe andato abbandonando un allenamento a metà sessione. Cosa che, ovviamente, non è piaciuta a nessuno, men che meno ai compagni con cui sarebbe nate una discussione accesa. A questo punto la rottura con i Gunners pare davvero insanabile.



E di tutto ciò si rallegrano Psg e Juventus, che si mettono alla finestra a osservare. I francesi e i bianconeri, infatti, osservano da tempo il cileno e sono pronte a presentargli un'offerta. Soprattutto ora che il suo futuro londinese sembra definitivamente compromesso.