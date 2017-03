Arsenal, "decisione su Wenger a fine stagione"

Dopo le contestazioni, l'Arsenal ha risposto alle pressioni dei tifosi dei Gunners che hanno invocato la cacciata in tempi rapidi di Arsene Wenger, in panchina dal 1996 e in scadenza di contratto a fine stagione: "Rispettiamo i nostri fan, ma ogni decisione sul futuro di Arsene verrà presa al termine della stagione, in comune accordo con il tecnico". Queste le parole del presidente, sir Chips Keswick.