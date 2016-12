Arsenal, 100.000 firme dei tifosi contro l'arbitro Dean

I tifosi dell' Arsenal non ne possono più di Mike Dean e stanno cercando di attrezzarsi per non vederlo più arbitrare i Gunners. Dopo Chelsea-Arsenal, finita 2-0, in cui il fischietto inglese ha espulso Santi Cazorla e Gabriel ma avrebbe lasciando impunito l'indisciplinato Diego Costa , è comparsa una petizione online contro Dean che ha superato le centomila firme : un numero tale da poterla portare in Parlamento.

I tifosi chiedono alla Football Association di non far arbitrare più l'Arsenal a Dean e, oltre al match contro i Blues, hanno allegato un'altra "prova". Si tratta di Tottenham-Arsenal del 26 febbraio 2012 in cui si vede l'arbitro inglese muoversi in modo strano al gol degli Spurs: secondo i tifosi dei Gunners, avrebbe addirittura esultato.

In Inghilterra fanno notare che molte delle proposte che raggiungono le centomila firme poi sono portate sino in Parlamento che, però, ha la facoltà di ignorarle se "hanno poco senso" o vengono catalogate sotto la categoria di "scherzi/provocazioni". Quindi ai tifosi dell'Arsenal non rimane che una strada: pazientare, e aspettare che Dean si ritiri.